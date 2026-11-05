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三大關鍵 金管會要求永豐銀在12日之前再提書面報告

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三大關鍵，金管會要求永豐銀在12日之前再提書面報告。圖／永豐銀行提供
三大關鍵，金管會要求永豐銀在12日之前再提書面報告。圖／永豐銀行提供

金管會銀行局副局長張嘉魁今天指出，永豐銀要在11月12日之前完成重大偶發的書面報告，目前該程式只有永豐銀使用，尚未有其他同業使用，張嘉魁也對委外及委外供應鏈管理的法規指出，銀行公會也有相關的自律規範，該案也已交由FISAC，來對潛在攻擊的風險進行探討，未來也將更強化對委外供應鏈的管理。

據了解，永豐銀行的董總層級，已在3日親赴金管會說明。張嘉魁也表示，除了永豐銀行在11月3日晚間向金管會提出的書面報告之外，希望還要進而在12日提出更進一步的書面報告說明，包括了相關的原因，和發生狀況，未來的精進的措施等三大關鍵，這些都需要更完整的說明。張嘉魁也指出，在第一時間已有要永豐銀行赴金管會說明。至於富邦銀行的帳戶，張嘉魁指出，的確非人頭戶，而是正常帳戶，但相關的情形，由於檢調正在調查中，因此尚不便對外說明。

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