群益證攜東方匯理資產管理 布局多元投資策略助客戶掌握先機

為響應金融監督管理委員推動的年度國際金融盛事「2026臺灣周」，聚焦臺灣邁向亞洲資產管理中心及資本市場接軌國際之願景，群益金鼎證券攜手全球排名前十大的資產管理公司東方匯理資產管理在台子公司 – 東方匯理投信，於台北漢來大飯店舉辦尊榮投資高峰會，邀請頂尖專家深入剖析全球資產布局觀點，並介紹群益的「AI問問」智能服務系統，提供即時、便利的投資決策輔助，協助投資人拓展多元資產配置思維、掌握市場趨勢、專業理財。

東方匯理管理資產規模逾2.6兆歐元，是歐洲第一大、全球排名前十大的資產管理公司，憑藉深厚的全球跨國投資視野，是受到專業投資人高度青睞的合作夥伴。這次高峰會群益特別與東方匯理頂尖專家攜手，聚焦當前市場波動與收益配置需求，會中深入剖析，面對地緣政治與利率環境變動，投資人應跳脫傳統思維，兼顧長期資產配置的穩定度與靈活性：一方面可運用全球高評級債券ETF追求穩健收益機會，強化投資組合的防禦韌性，並兼顧長期資產配置與財富傳承需求；另一方面結合在地多元市場工具與AI數位輔助，靈活應對行情震盪，全面滿足不同風險屬性投資人的長期財富管理目標。

群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏表示，近年台灣金融市場呈現蓬勃發展，整體資產管理規模成長超過14兆元，投信業管理資產規模逼近23兆元，高資產財富管理與投資市場更屢創新高。隨著市場資金動能充沛，投資人對於專業理財的深度與效率要求顯著提升。群益金鼎證券除了結合深耕在地的全方位服務能量，協助客戶建立兼顧防禦與成長的跨市場資產防護網，更持續推進數位科技賦能。會中特別提到群益的「AI問問」智能服務系統，整合「問重點」、「問摘要」及「問AI」三大核心功能，高效協助投資人梳理個股繁複資訊，提供更即時的投資決策支援。

東方匯理投信總經理黃日康表示，近年來在通膨、利率政策、地緣政治及科技創新等因入的影響下，全球投資環境持續改變，也使投資人更加重視資產配置的多元性與靈活性；ETF憑藉其產品多元性與交易便捷性，已成為投資人建構投資組合不可或缺的投資工具，而台灣更是全球ETF滲透率最高的市場之一。作為深耕台灣市場的國際資產管理機構，東方匯理投信將結合全球投資研究與在地經驗，持續引進多元投資工具與專業觀點、推出優質ETF產品，回應台灣投資人的長期財富管理需求。