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凱基證券榮獲幸福經濟學創新服務獎 AI賦能跨世代共學新價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲財訊「幸福經濟學創新服務獎」，由衛福部長國民健康署署長沈靜芬(左)頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券榮獲財訊「幸福經濟學創新服務獎」，由衛福部長國民健康署署長沈靜芬(左)頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡代表領獎。圖／凱基證券提供

凱基證券以「凱基學院AI賦能與跨世代共學行動」榮獲《財訊》2026「幸福經濟學創新服務獎」賦能學習類獎項，憑藉完善的人才培育制度與創新學習機制，透過系統化學習地圖、數位科技應用及跨世代知識傳承，打造全齡終身學習環境，協助員工持續提升專業能力與數位素養，為企業永續發展注入成長動能，此次獲獎，顯示出凱基證券長期重視人才發展與組織學習深受肯定。

凱基證券推動「AI數位賦能三部曲」以面對金融產業快速變遷與AI浪潮來襲，從建立AI基礎認知、導入數位工具應用，到深化實務場景落地與培育數位轉型關鍵人才，循序漸進引導員工將AI融入日常工作。2026年更聚焦數位金融人才轉型培育，公司年紀屬於高年級生的員工參與比重逾四成，展現數位學習無關年齡，而是透過實作與應用，高年級生得以將深厚的金融專業，轉化為數位時代的新能力，在AI浪潮下持續創造新價值。

凱基證券視員工為企業永續發展的重要資產，在人才培育與數位轉型雙軸並進下，以系統化、多元化、前瞻性的培育策略，建構全職涯人才發展體系，整合管理、核心、專業及文化趨勢四大學程，並結合AI賦能、專業認證、導師制度與跨世代共學機制，鼓勵高年級生持續精進數位能力、發揮專業與實務經驗，透過學習、傳承與共創，從「經驗傳承者」進一步成為「轉型共創者」。同時運用數位學習平台，提供多元學習資源，打造自主學習文化，厚植同仁數位素養與應用能力，讓人才經驗持續增值，強化組織面對數位變革的韌性與競爭力。

凱基證券重視每一世代人才的職涯與價值，近年連續獲得1111人力銀行「幸福企業獎」、台北市「中高齡者暨高齡者-友善企業認證」等肯定。未來將持續深化AI賦能與終身學習文化，讓員工在不同職涯階段持續成長，並將人才優勢轉化為更優質的客戶服務與企業永續發展動能。

凱基

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