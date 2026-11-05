凱基證券忠孝分公司開幕 深耕台北核心生活圈

為更貼近客戶的投資理財需求，凱基證券忠孝分公司11月4日正式開幕，新據點座落於台北市大安區核心地段，鄰近信義計畫區與東區商圈，交通便利、商業活動活絡。凱基證券透過設立忠孝分公司，進一步擴大服務據點布局，結合證券專業與集團資源整合優勢，提供客戶更便利、多元且舒適的投資理財服務體驗。

凱基證券表示，隨著高資產客群規模擴大及投資理財需求日趨多元，持續深化財富管理業務發展布局。大安區為台北市重要商業與金融聚落，匯聚眾多中高資產客群，忠孝分公司的成立不僅是服務版圖的擴展，亦是與客戶距離更靠近的開始，希望將專業的投資理財服務帶進客戶的生活圈，從日常投資管理到長期財富規劃，提供涵蓋證券交易、財富管理及資產配置等多元服務，陪伴每位客戶在人生各階段穩健累積財富，實現不同階段的理財目標。

面對市場環境與客戶需求不斷變化，凱基證券忠孝分公司以交易服務與財富管理雙軌並進，深化客戶長期關係經營，讓投資不僅是單一商品的選擇，而是從客戶需求出發，提供更多元、完整的資產配置建議，並透過整合內部資源、投資商品及專業顧問服務，協助客戶掌握市場機會，提升長期資產管理效益。

值得一提的是，忠孝分公司所在大樓一樓即為凱基銀行忠孝分行。藉由證券與銀行團隊的緊密合作，客戶可於同一據點享有更便利、完整的金融服務體驗。凱基證券也持續落實集團「ONE KGI」策略，發揮集團資源整合優勢，讓每一次服務都更貼近客戶需求。

除專業金融服務外，忠孝分公司亦重視客戶服務品質與諮詢環境，據點空間規劃融入溫暖、舒適與現代質感設計，提供兼具舒適感、隱私性及安心感的理財諮詢空間，讓理財顧問能深入了解客戶需求，提供客製化的理財規劃與服務。

展望未來，凱基證券將持續深化財富管理布局，結合集團多元金融資源與專業投資服務，強化在地經營與客戶關係發展。隨著忠孝分公司正式開幕，凱基證券將持續深耕台北核心生活圈，憑藉專業理財團隊的服務深度與廣度，陪伴客戶掌握投資契機，實現長期財富目標。