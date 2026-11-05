美國選舉結果增添金融市場波動！富邦金羅瑋：2027年關注四大變數

2027年在地緣政治衝突、主要央行政策及金融市場波動互相牽動下，全球經濟可望維持溫和擴張。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，俄烏及中東衝突延宕，推升能源價格與通膨上行風險，主要央行政策調整空間有限；此外，AI產業持續擴大資本支出，但偏高的利率水準為融資帶來壓力，影響AI巨頭資本支出的續航力，也增添2027年各國經濟成長的不確定性。後續須密切關注區域地緣局勢、主要央行決策框架、利率對AI資本支出造成的影響，及美國期中選舉後的預算與債務上限爭議。

美國2026年期中選舉後，政治結構的改變將牽動政府2027年預算及債務上限討論，不排除行政與立法部門的衝突可能升高，預算協商、政府關門及債務上限將成為金融市場的新考題。隨著美國聯邦債務突破40兆美元並逼近上限，加上財政支出增加、債券供給上升及政策不確定性，均可能推升期限溢酬及長期公債殖利率，市場波動亦可能隨之擴大。

羅瑋提醒，2027年全球政經與金融市場仍存在多項變數，後續應持續關注四大方向：中東關鍵海峽及俄烏衝突等區域地緣局勢；Fed政策框架、BOJ利率決策及國際資金流向；AI資本支出的投資續航力、科技供應鏈效應及衍生的資金面影響；美國期中選舉、歐洲預算爭議及主要國家政治與財政風險。

羅瑋表示，中東衝突持續是現階段全球經濟的重要不確定因素。由於美伊衝突導致伊朗擴大荷莫茲海峽周邊管制，紅海航運風險升高，使關鍵能源運輸航道的不確定性增加；能源價格上漲加劇通膨壓力，使美國強勢要求俄烏雙方停火，俄羅斯則藉此測試西方國家底線並挑戰美國與北約關係。

目前不僅國際油價上漲，成品油價格壓力更為明顯。中東及俄烏衝突造成部分區域產能受損，亞洲煉油產量亦因原料短缺而受限。若供應瓶頸未能緩解，能源價格上揚將進一步推高企業成本與民生物價，並增加主要央行控制通膨的難度。

隨第3季成熟國家長債利率攀升至高位，10月主要央行皆按兵不動，關注金融環境緊縮可能造成的影響。但由於期間能源價格漲勢加劇，增添第4季各國通膨上行風險，年底前央行將難以擺脫被迫收緊的政策壓力。

AI產業仍是支撐全球投資與經濟成長的重要動能。市場預期2027年雲端服務供應商資本支出將突破1.2兆美元，甚至超過同期營運現金流。龐大的資本支出也使企業發債及海外籌資需求增加；但伴隨市場利率走揚，高利環境推升AI 融資壓力及成長動能，市場亦關注投資回報能否因應投資成長，部分雲端服務供應商公司債利率加碼幅度逐步上升，反映市場對融資規模、投資報酬及信用風險的要求提高。

羅瑋指出，AI投資若能有效提升生產力、推升企業營收並擴大對實體經濟的帶動範圍，將有助全球經濟維持穩健成長；但若AI前景出現雜音、企業資本支出放緩，或龐大融資需求推升長期利率，則可能壓縮企業獲利與投資意願。市場也應留意大型科技企業上市及籌資活動所產生的資金磁吸效應，以及對股債市資金配置的影響。