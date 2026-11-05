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2026台灣周「虛擬資產論壇」將於11月11日登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

由金管會指導，櫃買中心（Taipei Exchange）及中華民國虛擬通貨商業同業公會共同主辦之2026台灣周「虛擬資產論壇」將於11月11日上午，假台北漢來大飯店3樓鉑金B廳舉辦。本次論壇邀集政府機關、學界、我國虛擬資產業者及金融機構代表齊聚一堂，從法制發展到交易風險及管理，探討我國虛擬資產市場的重要議題。

本次論壇特別安排二場專題演講，由國立台灣大學法律學系教授楊岳平解析我國虛擬資產監管歷程與未來發展，回顧自2018年將虛擬資產服務商納入洗錢防制規範之下，歷經業者自主聲明法令遵循、成立同業公會強化業者自律，過渡到洗錢防制登記制度，及展望未來虛擬資產服務法上路後法制發展趨勢。之後由MaiCoin集團總經理陳明惠分享市場趨勢、交易實務及風險觀察。壓軸的綜合座談由楊岳平主持，邀集士林地方檢察署主任檢察官羅韋淵、虛擬資產產業及金融機構代表，從不同角色與實務經驗出發，共同探討監理制度持續發展下，市場可能面臨的挑戰及因應方向。

櫃買中心表示，為協助主管機關推動虛擬資產法制，促進虛擬資產市場的健全發展，需要監理機關與市場參與者持續對話。本次論壇期望透過多元觀點交流，讓政策思維與市場實務相互激盪，深化各界對交易風險、資產安全及產業發展的理解，並為我國虛擬資產市場未來發展凝聚更多共識。

本次論壇報名踴躍，相關活動資訊請參閱報名網頁：（https://luma.com/1iz4oj05）。

資產 櫃買中心 漢來大飯店

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