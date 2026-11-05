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永豐銀遭駭 金管會：未影響客戶信心無資金異常狀況

中央社／ 台北5日電

永豐銀行日前發生大批帳戶遭異常轉帳，台北地檢署已分案偵辦。金管會今天指出，雖然發生被攻擊事件，但永豐銀案發當天下午就把所有的錢退還客戶，目前觀察並無影響客戶信心，沒有出現資金異常狀況。

永豐銀行3日發生大批帳戶遭盜轉存款，永豐銀行昨天晚間舉行記者會致歉，說明調查結果為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭轉出，依目前事證顯示，沒有個資外洩軌跡，事件影響418人、427筆匯出紀錄，總金額達新台幣4176萬元，永豐銀將會向系統廠商求償。

金管會銀行局專委蔡智遠在政院會後記者會回應媒體提問時表示，2016年第一銀行也曾發生過ATM自動吐鈔情形，當時是受位於倫敦的駭客攻擊，因此永豐銀遭駭事件非首例。

永豐銀帳戶盜轉事件是否影響銀行資金流動異常，蔡智遠說，永豐銀這次雖然被攻擊，但因案發當天下午就把所有的錢都退回客戶，目前觀察未影響客戶信心，沒有發生資金異常狀況。

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