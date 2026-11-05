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基金平台：市場動盪擴大 可透過「均價扣」及「均線扣」強化定期定額

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中租基金平台指出，市場動盪擴大，投資人可以透過「均價扣」及「均線扣」強化定期定額成效，在低檔時自動加碼，降低套牢風險，並提升整體投資報酬率。

中租基金平台指出，「均價扣」即「定期（不）定額」功能，是目前業界普遍採用的扣款機制，核心邏輯是以「基金庫存報酬率」作為觸發條件，根據投資人持有的基金庫存績效決定是否增加或降低扣款金額。

需要特別注意的是，觸發均價扣的基金庫存報酬率計算範圍僅含該定期（不）定額契約的庫存單位數，不包含未完成的在途交易及單筆加碼、轉換-轉入、轉申購-轉入、合併的庫存單位數等。因此，中租基金平台指出，均價扣更適合長期持續投入同一基金的投資人。

至於「均線扣」，則是中租基金平台獨家推出的創新機制，以「基金淨值低於N日均線」作為觸發條件。系統會自動比對契約基金的最新淨值，當淨值低於投資人設定的N日平均淨值時，觸發「定期不定額」扣款，幫助投資人在相對低點增加投入。

中租基金平台說明，投資人可靈活設定10日、20日、60日、120日等不同均線參數，相當於技術線的雙周線、月線、季線及半年線，最多可同時設定四個條件（條件不可重複），系統會擇一執行扣款。

總之，「均價扣」是以「個人持有成本」為基準，更關注的是投資人自身的獲利或虧損情況，適合習慣以自身投資成本為考量的保守型投資人，能做到逢低加碼、逢高減碼，有效平滑投資成本（即購入的單位成本），降低套牢風險。

「均線扣」則是以「市場價格走勢」為基準，關注的是基金淨值相對於歷史價格的位置，不受投資人個人持倉成本的影響，更適合熟悉技術分析、追求進場時機的積極型投資人，能在價格相對低點時自動增加投入。

基金 均價 定期定額

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