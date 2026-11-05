櫃買打造亞洲債市新核心 公司債、永續發展債券、國際債券擁三大亮點

櫃買中心董事長簡立忠5日出席臺灣週「打造亞洲債市新核心論壇」，他指出，櫃買中心是以股債雙核心支持市場發展的交易所，也是我國債券市場發展的重要推手，因此，櫃買中心以打造亞洲債市新核心，擘畫我國債券市場未來發展的願景，作為今天論壇的主題。

簡立忠指出，近年來金管會積極推動亞洲資產管理中心，並透過亞洲創新籌資平台，推動股票與債券市場雙重發展，協助企業以多元方式取得資金，支持產業創新與永續發展，並促進我國債券市場的國際化。在這樣的政策推動下，我國債券市場近年來展現出幾項重要的成果。首先，在支持產業發展方面，企業應用債券籌資的規模明顯飆升。2025年普通公司債發行金額高達7,783億元，創下歷史新高。跟2015年普通公司債發行的金額1,987億元相較，十年間成長了近三倍，顯示債券市場已逐步成為企業轉型升級的重要中長期資金來源，持續為產業創新注入資金的動能。

簡立忠表示，支持永續轉型方面，我國永續發展債券市場從2017年建立以來快速成長，2025年發行金額突破新台幣2,000億元，創下了歷史新高。那截至2025年底，年復合成長率高達33%。發行人也由金融機構及大型企業，逐步擴展到政府機構，還有中小企業，顯示永續發展債券已成為有引導資金投入公共建設、產業轉型及永續發展的重要工具。

在市場國際化方面，外幣計價的國際債券目前約占我國債券市場流通在外的餘額37%，已高於政府債券的34%，其中96%以上由外國發行人發行，並有約45%的國際債券同步於國際主要的債券市場掛牌，顯示我國債券市場不僅已具國際化的基礎，而且已逐步成為國際發行人聯結亞洲資金的重要投資平台。

簡立忠表示，為了進一步探討如何落實打造台灣成為亞洲債市新核心的願景，並借鑒國際市場的發展經驗，櫃買中心邀請主管機關，還有邀請國際組織、金融機構及政府跟企業發行人，以及金融市場的專業機構代表，從政策、市場跟實務等不同的角度，共同來探討台灣債券市場未來的發展策略。論壇安排兩場專題演講跟兩場綜合座談，內容相當豐富。首先非常榮幸邀請到金管會證期局副局長黃仲豪，以臺灣資本市場躍升之路，打造亞洲債市新核心為為題，分享我國資本市場的發展方向，以及引導我國債券市場成為亞洲投資樞紐的策略。接著，黃副局長將主持第一場綜合座談，以台灣債市擴大關鍵策略，從政策藍圖到市場實踐為主題，邀請產官學等專家，由政府機構、學術研究、金融實務以及法律制度等面向，探討我國債券市場規模的關鍵策略與具體做法。

第二場專題演講，櫃買中心特別邀請國際資本市場協會執行長Mr. Pascoe以全球永續發展債券市場發展趨勢與前景展望為主題，分享國際永續發展債券市場的最新發展，作為我國債券市場發展的重要參考。最後，第二場綜合座談將由櫃買中心總經理陳麗卿主持，以永續發展債券與轉型金融，引導資金支持淨零未來為主題，邀請深具實務經驗的各界代表，共同分享與參與永續發展債券市場的實務經驗，共同探討如何透過相關永續金融商品拓展，政府與企業邁向永續轉型的投資機會。

簡立忠指出，透過今天兩場專題演講及兩場綜合座談，希望從國際趨勢、政策方向到市場實務，凝聚各界對打造台灣成為亞洲債市新核心的共識，並共同尋求具體可行的發展策略。展望未來，櫃買中心將持續在主管機關的指導下，與各市場各界攜手合作，從發行、交易及投資等面向，完善市場的制度，促進商品多元化，並強化國際交流與合作，期盼吸引更多國內外發行人及投資人參與，進一步擴大我國債券市場的規模與深度，逐步打造台灣成為亞洲債市新核心。