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新安東京海上產險鼓勵車主完善保障 迎接數位低碳新生活

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新安東京海上產險鼓勵車主完善保障。（圖／新安東京海上產險提供）
新安東京海上產險鼓勵車主完善保障。（圖／新安東京海上產險提供）

根據交通部道安會最新統計，截至今年7月全台已發生超過22萬件交通事故，平均每分鐘就有一起事故發生，一次車禍衍生的維修費用可能高達數萬元。新安東京海上產險表示，車體險是保障愛車最實用的商品之一，車主可依用車習慣與需求自主選擇，尤其當車輛因碰撞、傾覆或第三人事故而產生高額修復費用時，適當的車體險保障可有效減輕經濟負擔。

新安東京海上產險提醒，面對日益複雜的道路風險及電動車使用需求，車主應提早檢視保障缺口，依用車頻率、車款及風險承受度規劃車體險與相關保險。

為鼓勵車主及早為愛車規劃車體保障、及響應綠色數位金融，新安東京海上產險自即日起至12月31日推出網路投保加碼抽獎活動，民眾只要LINE官方帳號綁定成功後，透過官方網路平台投保完成指定商品並選擇電子保單，即有機會抽中最新款iPhone Duo手機或U-POWER、AmpGo充電金及電子禮券等多項好禮，讓民眾在享受便利線上投保服務之際，也能輕鬆打造更心安、更環保的用車生活。  

   另一方面為順應綠色運輸趨勢，新安東京海上產險同步推出網路投保電動汽、機車任意險抽獎活動。只要在活動期間 透過網路完成投保指定商品並選擇電子保單，即有機會抽中U-POWER充電金、AmpGo充電金或電子禮券等好禮，結合綠色生活回饋，更陪伴車主安心擁抱低碳移動新體驗。尤其電子保單除可隨時查閱、不易遺失外，更能減少紙張使用及郵寄資源消耗，兼顧便利性與環境永續。

 

東京 車主 低碳

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