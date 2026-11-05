金管會債市改革祭七招！推兩類新債券 綠能、高碳排企業受惠

金管會擬為再生能源等大型建設、高碳排企業開闢新籌資管道。證期局副局長黃仲豪5日指出，將建置專案債券交易制度、研擬氣候轉型債券制度，並以發行、交易、投資三大引擎推進七大方向，擴大台灣債市。

黃仲豪5日在2026台灣週「打造亞洲債市新核心」論壇指出，金管會規劃六大具體措施，其中建置專案債券交易制度、研議氣候轉型債券兩項新制度，最快明年上路。

其中，「專案債券」鎖定再生能源等大型基礎建設開發商，以特定基礎設施或大型開發計畫未來產生的現金流，作為支付債息及償還本金來源，為業者增加籌資管道。

另一項「氣候轉型債券」，則鎖定有減碳資金需求的高碳排產業。金管會將參考國際原則研擬交易制度，協助企業募集資金投入低碳技術及製程改善，支持產業轉型。

黃仲豪指出，台灣債市雖具備產業競爭力強、國際化程度高及市場基礎建設完備等優勢，但仍面臨三大瓶頸，包括公債發行規模相對偏低、外資參與程度有限，以及制度彈性仍有提升空間。

其中，公債發行及流通籌碼有限，影響市場流動性、價格發現及殖利率曲線功能；外資則受投資比例、稅負及投資登記限制，影響資產配置彈性與參與意願。

為突破限制，金管會將從發行、交易及投資三端推進七大方向。

發行端包括商品多元化、拓展案源及程序簡化等三項；交易端聚焦提升流動性、強化交易即時性及透明度等兩項；投資端則聚焦深化投資台灣與普惠金融兩項。

在拓展案源方面，國際債券雙掛牌制度已於今年3月實施，目前已有兩檔部分於境外募集的國際債券完成雙掛牌，發行總額達70億元。未來也將擴大發行人基礎、研議放寬發行條件及簡化程序。

金管會也鼓勵發行永續發展債券或乙類公債，引導資金投入重大公共建設。

其中建議各級政府優先採乙類公債籌資，若符合環境、社會效益及永續標準，則可進一步發行永續發展政府債券。

交易端則規劃延長債券相關租稅優惠，包括建議公司債、金融債及債券ETF停徵證券交易稅期限再延長10年，並將主動式債券ETF納入停徵範圍，同時推廣電子交易平台，提升市場流動性。

投資端除了擴大國內外投資人參與，也將研議適合一般投資大眾的小額債券商品。

另將協同周邊單位建置真實世界資產（RWA）代幣化平台，提供國內公司債、金融債代幣化服務。

黃仲豪指出，擴大債市可為企業提供更多直接融資管道，增加國內中長天期投資標的，並引導民間資金投入重大建設，帶動承銷、交易及資產管理等金融產業發展。