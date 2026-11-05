從制度輔導到投資媒合 資誠攜櫃買助企業成長

新創企業布局資本市場，除了籌資，也須建立健全的會計、內控與公司治理制度。資誠聯合會計師事務所與證券櫃檯買賣中心近日在台中舉辦創櫃板新制研討會，說明制度輔導、投資媒合及法律諮詢等資源，協助企業強化經營基礎，為進入資本市場做好準備。

此次研討會以「引領企業升級布局資本未來」為主題，吸引台中在地科技、生醫及食品等領域的新創企業參與，聚焦創櫃板新制與市場實務，並交流制度建立、成長策略及資本市場規劃等議題。

資誠台中所會計師賴志維表示，企業邁向資本市場，不能只關注資金需求，也須同步完善會計制度、內部控制及公司治理，提升因應營運變化的能力，才能在成長過程中，建立符合市場期待的經營基礎。

賴志維指出，企業可善用創櫃板新制資源，強化經營體質並拓展合作機會。資誠則可依企業不同發展階段，整合審計、稅務、風險管理、法令遵循及資本市場等專業服務，提供客製化輔導，協助企業完善營運基礎，為後續成長與市場布局預作準備。

櫃買中心研究員曹國榮說明，創櫃板提供的資源涵蓋制度輔導、專業課程、業務與投資媒合、法律諮詢及市場曝光等面向。企業可透過輔導，逐步建立基本會計及內控制度，提高資訊透明度與公司治理能力。

曹國榮表示，企業完成創櫃板登錄後，仍可持續運用投資媒合與輔導資源，逐步達成營運目標，並銜接資本市場，拓展加入櫃買家族的發展機會。

資誠表示，未來將持續與櫃買中心合作，依企業各階段的成長需求提供協助，支持具發展潛力的企業善用創櫃板資源，健全經營體質、拓展市場合作，逐步朝資本市場發展。