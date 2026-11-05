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「藍色浪潮」席捲美國會 金價重返4,100美元 下一關看「這價位」
國際金價強勢反彈，5日一舉站回每英兩4,100美元大關，盤中漲幅超過2%。5日盤中最高觸及4,145.34美元，最低為4,061.40美元。觀察近五日走勢，金價上周一度跌破3,900美元，隨後展開反攻，接連收復4,000美元、4,100美元兩道整數關卡，短線買盤明顯回溫。
黃金近期由跌轉漲，主要受到美國期中選舉結果出爐、美元走弱及市場對中東局勢的預期轉變影響。民主黨取得參眾兩院控制權後，市場預期川普政府推動財政及能源政策將面臨更多制衡，加上美伊衝突可能降溫，帶動市場重新評估通膨及聯準會（Fed）後續利率政策，為金價反彈創造條件。
花旗最新報告指出，黃金後市關鍵仍在中東局勢。在機率60%的基本情境下，若年底前霍爾木茲海峽重新開放、區域衝突降溫，帶動油價回落，Fed貨幣政策可能轉向寬鬆，預估未來三個月金價上看4,500美元，六至12個月目標價則為5,000美元。
不過，市場對這波反彈能否延續仍有分歧。MarketGauge首席市場策略師施耐德認為，黃金近期與傳統避險因素出現背離，反彈可能只是跌深後的修復，尚不能確認真正落底，部分避險資金也轉向美國公債。
技術面來看，金價短線重新站穩4,100美元，下一道關卡將是4,200美元；若反彈無法延續，則須留意4,000美元及3,940美元附近支撐。後續仍須觀察美元、美債殖利率及中東局勢變化，判斷黃金能否延續反彈行情。
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