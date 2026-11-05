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保費親民！宏泰人壽小額終老保險 自主網路投保、可附加意外險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對超高齡社會的挑戰，宏泰人壽持續響應政府政策，積極推動小額終老保險，讓中高齡族群也擁有基本且適切的保險保障，以完善社會保險安全網。而為了進一步強化保障內容，宏泰人壽建議可透過網路投保「宏泰人壽e起真心小額終身壽險」，再附加「宏泰人壽新e起真心小額傷害保險附約（ESH）」的方式，即可在原有終身壽險的基礎上，增加意外傷害身故及失能方面的照顧。民眾可於基富通「好好退休準備平台」或是宏泰人壽保樂美網路平台投保，為自己與家人打造安心生活的堅強後盾。

宏泰人壽表示，小額終老保險是政府因應人口高齡化及少子化趨勢所推動的政策性保險，具有投保門檻相對較低、保費較為親民及保障期間為終身等特色，讓更多民眾有機會取得基本保險保障。台灣已邁入超高齡社會，中高齡族群的保障需求日益受到重視；許多人正值上有老、下有小的家庭責任階段，除了自身生活開銷，也肩負照顧家人的經濟壓力，部分民眾更可能因年齡增長或經濟條件限制，難以再購買較高額度的商業保險。小額終老保險提供相對簡單且可負擔的保障選擇，協助民眾補足基本保障缺口，讓人生不同階段都能多一分安心。

而為了讓小額終老保險保障更周全，宏泰人壽建議在原本主約「宏泰人壽e起真心小額終身壽險」之外，再附加「宏泰人壽新e起真心小額傷害保險附約（ESH）」；當被保險人於附約有效期間內，因非由疾病引起之外來突發事故，致身體蒙受傷害而失能或死亡時，可依保單約定給付保險金。此附約採一年期設計，投保年齡為45歲至65歲，保險金額為新臺幣1萬元至10萬元，最高續保年齡為75歲。透過主約提供身故、完全失能及祝壽等終身保障，搭配附約補強意外傷害風險，讓中高齡族群能依自身需求，彈性增加保障內容。

宏泰人壽提醒，同一被保險人於本公司及同業限投保4張小額終老保險且累計保額上限為90萬元。ESH附約投保年齡則為45歲至65歲，職業類別限1至4類，投保額度亦須納入傷害險商品累計投保額度，且同一被保險人於本公司及同業限投保4張小額意外傷害保險附約上限為10萬元。

宏泰人壽始終關懷社會各族群的保險需求，持續落實公平待客，致力於讓保險保障更加普及。今年3月，宏泰人壽獲金管會肯定，名列「114年提高國人保險保障方案績優名單」，展現公司長期深耕保障型及高齡化商品的努力與成果。面對超高齡社會帶來的各項挑戰，宏泰人壽將持續響應政策方向，推動更多切合不同需求的保障型保險商品，讓保險發揮風險分擔與社會安定的功能，照顧更多有需要的族群。

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