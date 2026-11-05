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影／央行發行新幣 第15套原住民族系拉阿魯哇族篇11月12日正式開賣

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，將於115年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。記者許正宏／攝影
中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，將於115年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。記者許正宏／攝影

中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，將於115年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。並由中央銀行發行局局長鄧延達說明「拉阿魯哇族篇」所蘊含的風俗民情。

央行今天公布新台幣硬幣原住民族系組合第15套「拉阿魯哇族篇」，套幣內嵌115年版精鑄20元流通硬幣1枚，並搭配1枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案展現族人傳統服飾之美；背面圖案為聖貝與重要生活領域荖濃溪流域。外封套展示耆老帶領族人傳承文化之精神，以及傳統祭儀聖貝祭「拋貝奪福」儀式；內頁則介紹聖貝祭，以及該族文化特色，如族服之美、傳統家屋、男子集會所、取材自然之工藝用品及經濟活動等。央行強調套幣具收藏價值，歡迎各界踴躍購買。

中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，中央銀行發行局局長鄧延達（圖）說明「拉阿魯哇族篇」所蘊含的風俗民情。記者許正宏／攝影
中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，中央銀行發行局局長鄧延達（圖）說明「拉阿魯哇族篇」所蘊含的風俗民情。記者許正宏／攝影

中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，將於115年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。記者許正宏／攝影
中央銀行今天舉行發售「新台幣硬幣原住民族系組合一拉阿魯哇族篇」記者會，推出第15套新台幣硬幣原住民族系組合「拉阿魯哇族」（Hla'alua）紀念幣，將於115年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。記者許正宏／攝影

央行 原住民族 硬幣

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