地價稅繳納 台企銀數位帳戶綁定台灣Pay 最高享260元回饋

今年地價稅已於11月1日開徵，為了緩解民眾繳稅痛點，台灣企銀推出地價稅雙重好康，繳納時使用「台灣Pay」綁定並符合活動規則，透過Hokii數位存款帳戶最高可享2,600點台灣Pay紅利點數（等值新臺幣260元），信用卡繳稅單筆最高則享250元刷卡金回饋，讓民眾繳稅也能賺回饋、輕鬆減輕荷包負擔。

自今年11月1日起至11月30日止，民眾使用台灣企銀「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」綁定台灣企銀「Hokii數位存款帳戶」每筆繳納回饋700點台灣Pay紅利點數，一般帳戶/金融卡每筆則回饋500點，每10點可折抵新臺幣（以下同）1元，每人限回饋3筆。驚喜不僅如此，只要在繳稅當日前（含當日）具備「Hokii數位會員」身分，成功繳納地價稅1筆（含）以上，還能再加碼500點，限量6,000戶，每人限回饋1次，符合以上資格最高2,600點紅利點數。

台灣企銀也同步推出信用卡繳稅優惠，今年11月活動期間，以「台灣Pay」綁定台灣企銀信用卡繳納地價稅，每筆享50元刷卡金，限量5,000筆；若單筆稅額達3,000元以上採一次付清，活動期間內的新增一般消費更可享有額外加碼1%刷卡金回饋，每戶上限200元，達成以上條件單筆合計最高上看250元。

台灣企銀表示，考慮到年底各項開銷接踵而來，若使用信用卡繳稅需辦理地價稅分期，單筆滿3,000元以上亦可申請3期0利率分期優惠，建議民眾及早規劃，掌握今年最划算的繳稅時機。另外，線上繳稅避免臨櫃排隊，不但省時還具安全性，民眾僅需透過台灣企銀行動銀行APP或台灣行動支付APP，即可同時享有數位化便利服務及活動優惠。