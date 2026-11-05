央行原住民族套幣睽違15年再登場 發行量大減76%、售價漲百元

中央銀行睽違15年再度推出原住民族紀念套幣。央行今（5）日宣布，將於11月12日正式發售第15套「新臺幣硬幣原住民族系列組合—拉阿魯哇族篇」，限量發行1萬3000套，每套售價350元。值得注意的是，相較2011年發行的賽德克族篇，這次發行量大幅縮減76%，售價則由250元調漲至350元，漲幅達四成。

央行自1998年推出首套雅美族篇以來，陸續發行14套原住民族系列套幣，最後一套為2011年的賽德克族篇，當年發行5萬5000套。隨著政府陸續核定新的原住民族，央行今年重新啟動系列發行，選定2014年獲行政院核定為第15族的拉阿魯哇族，成為睽違15年後的新作品。

此次套幣內含一枚2026年版精鑄20元流通硬幣，以及一枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案呈現拉阿魯哇族傳統服飾，背面則以聖貝及荖濃溪流域為主題，展現族群文化及生活環境特色。

央行指出，拉阿魯哇族的傳統祭儀「聖貝祭」具有重要文化意義，因此外封套特別呈現族人舉行「拋貝奪福」儀式的畫面，內頁並介紹傳統家屋、男子集會所及工藝文化，兼具文化保存與收藏價值。

至於購買方式，央行表示，本次套幣將委託臺灣銀行各分行公開發售，每人每次限購兩套，民眾可於11月12日起前往購買。由於發行量明顯少於過往，是否再度吸引錢幣收藏族群關注，值得觀察。