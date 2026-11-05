平行時空？楊金龍駁錢荒 房仲：首購也難貸、二房利率3%起跳

媒體報導銀行鬧錢荒，央行總裁楊金龍不以為然，近日在立法院表示，「我非常不贊同這種說法」，表示台灣整體資金並不缺乏。不過，銀行雖不缺錢，房貸卻仍不好貸。

根據永慶房產最新調查，在首購房貸部分，公股銀行雖還有承貸空間，但部分公股銀行目前由總行統一調控房貸額度，整體資金調度仍偏緊，預估撥款時程多落在今年12月底至明年1月，且利率至少2.5%至2.6%起跳。

民營銀行則有部分銀行已暫停受理首購案件，部分須排隊等候，或僅承作VIP客戶，且利率至少2.5%起跳，甚至有部分銀行首購利率已突破3%大關，顯示首購族的貸款選擇仍受到限制。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，以目前訪查情況來看，銀行雖然持續受理首購需求，但利率、貸款成數與實際撥款時間須視個別銀行額度及案件條件而定，首購族申貸仍不容易。

她表示，相較首購，第二戶貸款面臨的限制更為明顯。不論公股或民營銀行，願意承作第二戶貸款的銀行，利率均至少3%起跳，且已有不少銀行暫不收件，仍受理的銀行也採取嚴格條件審核，顯示房貸資金供給仍處於緊縮狀態。

陳金萍指出，從調查可以發現，銀行房貸資金管控態勢仍在延續。雖然央行在9月對第二戶房貸貸款成數從6成放寬至7成，但從實際收件情況來看，銀行整體氛圍仍偏保守，部分銀行直接不收件或從嚴審核，也顯示政策鬆綁的效果短期內在銀行端尚未明顯反映。

陳金萍提醒，面對目前銀行資金仍緊縮的狀況，有購屋計畫的民眾在簽約前，應先向銀行確認收件與撥款時間，並預留足夠的貸款撥款期限，避免因撥款延遲而衍生交屋糾紛。換屋族、二房族也應提前評估自身條件與貸款可行性，必要時多方比較不同銀行的審核標準，以降低申貸風險。