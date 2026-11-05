金飯碗機會來了！起薪45K 起 合庫銀行啟動116年徵才計畫

為利明年度人才布局，合庫銀行正式啟動116年徵才計畫，預估全年度招募規模將與115年相當，約800人，首波徵才將釋出106個專業類職缺，報名期間自11月5日起至11月18日止。

本次甄試採兩階段辦理，筆試於12月5日舉行，口試訂於116年1月9日辦理，並於1月18日公布錄取名單。合庫表示，適逢年底職涯規劃及轉職需求升溫，歡迎有志投入金融業的求職者踴躍報名。

本次招募共開出19類職缺，涵蓋理財／助理理財、法務、催收、信用卡、金融科技、數據分析、資訊及資安等領域，起薪介於45,800元至62,500元。其中，為吸引優秀理財業務人員加入，本次理財類職缺採書面審查方式取代筆試，且免收報名費，報名期間亦延長至115年12月2日。另因應AI技術快速發展，合庫銀行也持續對外延攬相關人才，其中金融科技發展項目研發人員不限工作經驗，數據分析人員則需具1年以上相關工作經驗，薪資分別為47,100元及51,000元。

合庫銀行表示，今年再度獲1111人力銀行幸福企業金獎殊榮，寫下連續七屆獲獎佳績，在最有感的薪資提升方面，除每年辦理晉級調薪外，近5年已辦理3次調薪；此外，亦透過員工持股信託制度協助員工累積資產，共享企業經營成果。合庫銀行也提供多樣化的津貼補助、優於法令的休假制度以及多項育兒與家庭照顧措施，讓員工能兼顧工作與家庭生活。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站，獲取更詳盡的甄試資訊。