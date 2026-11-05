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股債「兩隻腳」一起走！金管會喊債券發行翻倍、衝3.8兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會要求櫃買中心，2030年債券發行規模倍增至3.8兆元。聯合報系資料照
金管會要求櫃買中心，2030年債券發行規模倍增至3.8兆元。聯合報系資料照

台灣資本市場要靠股債「兩隻腳」並進。金管會主委彭金隆5日說，櫃買中心已訂下2030年債券發行規模要突破3.8兆元、五年倍增的挑戰目標，將從擴大商品、交易效率及投資需求三大面向推進，打造「亞洲債市新核心」。

彭金隆5日在2026台灣週「打造亞洲債市新核心」論壇致詞指出，台灣資本市場近年蓬勃發展，未來除了股票市場，也要進一步壯大債券市場，讓股債雙軌並進，提升國際競爭力。

金管會今年櫃買中心討論債市發展方向，櫃買提出「債券市場擴大計畫」，訂下2030年債券發行規模較2025年倍增、突破3.8兆元的挑戰目標。

彭金隆透露，櫃買中心原先設定的目標較為保守，他在會議上便提出：「目標能不能再多一點？我要求的不多，倍增就好！」櫃買中心隨後同意，也有信心達成目標。

依櫃買規劃，2025年債券發行規模為1.89兆元、約604億美元，2030年目標提高至3.8兆元、約1,214億美元，相當於五年翻倍，未來五年須維持約15%的年複合成長率。

據統計，目前流通在外債券餘額已超過18兆元，發行人來自全球33個國家、超過580家，顯示台灣債市已具有一定規模，也建立與國際資本連結的基礎。

彭金隆認為，台灣債市具備三大發展優勢，一是半導體、人工智慧（AI）及遍布全球的產業供應鏈，帶動多元籌資需求。

二是民間資金充沛，擁有相當規模的金融機構與機構投資人；三是已建立成熟的法規制度。

為達成五年倍增目標，金管會將從「擴大商品供給」、「提升交易效率」及「深化投資需求」三大面向推進，讓債券市場規模與功能同步提升，兼顧政府、企業籌資及國內外投資人的資產配置需求。

具體措施包括透過國際債券雙掛牌以拓展案源，發展專案債券，及氣候轉型債券等多元籌資工具。

並持續精進交易機制及市場基礎建設，探索真實世界資產（RWA）債券代幣化等金融創新應用，也將探討優化相關稅制及投資環境。

彭金隆強調，台灣不只是要吸引資金、留住資金，更要讓資金在台灣找到多元投資機會，進而支持產業經濟。

債券市場正是連接實體籌資需求與國內外資金的重要橋樑，期盼台灣未來能在亞洲債市占有獨特地位，為亞洲資產管理中心注入新動能。

債券 金管會 債市

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