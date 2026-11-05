股債「兩隻腳」一起走！金管會喊債券發行翻倍、衝3.8兆元
台灣資本市場要靠股債「兩隻腳」並進。金管會主委彭金隆5日說，櫃買中心已訂下2030年債券發行規模要突破3.8兆元、五年倍增的挑戰目標，將從擴大商品、交易效率及投資需求三大面向推進，打造「亞洲債市新核心」。
彭金隆5日在2026台灣週「打造亞洲債市新核心」論壇致詞指出，台灣資本市場近年蓬勃發展，未來除了股票市場，也要進一步壯大債券市場，讓股債雙軌並進，提升國際競爭力。
金管會今年櫃買中心討論債市發展方向，櫃買提出「債券市場擴大計畫」，訂下2030年債券發行規模較2025年倍增、突破3.8兆元的挑戰目標。
彭金隆透露，櫃買中心原先設定的目標較為保守，他在會議上便提出：「目標能不能再多一點？我要求的不多，倍增就好！」櫃買中心隨後同意，也有信心達成目標。
依櫃買規劃，2025年債券發行規模為1.89兆元、約604億美元，2030年目標提高至3.8兆元、約1,214億美元，相當於五年翻倍，未來五年須維持約15%的年複合成長率。
據統計，目前流通在外債券餘額已超過18兆元，發行人來自全球33個國家、超過580家，顯示台灣債市已具有一定規模，也建立與國際資本連結的基礎。
彭金隆認為，台灣債市具備三大發展優勢，一是半導體、人工智慧（AI）及遍布全球的產業供應鏈，帶動多元籌資需求。
二是民間資金充沛，擁有相當規模的金融機構與機構投資人；三是已建立成熟的法規制度。
為達成五年倍增目標，金管會將從「擴大商品供給」、「提升交易效率」及「深化投資需求」三大面向推進，讓債券市場規模與功能同步提升，兼顧政府、企業籌資及國內外投資人的資產配置需求。
具體措施包括透過國際債券雙掛牌以拓展案源，發展專案債券，及氣候轉型債券等多元籌資工具。
並持續精進交易機制及市場基礎建設，探索真實世界資產（RWA）債券代幣化等金融創新應用，也將探討優化相關稅制及投資環境。
彭金隆強調，台灣不只是要吸引資金、留住資金，更要讓資金在台灣找到多元投資機會，進而支持產業經濟。
債券市場正是連接實體籌資需求與國內外資金的重要橋樑，期盼台灣未來能在亞洲債市占有獨特地位，為亞洲資產管理中心注入新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。