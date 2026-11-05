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機構買盤回籠助攻 比特幣強彈突破8萬美元大關

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
機構資金回流推動比特幣24小時內強彈約5%，重新站上8萬美元。歐新社
機構資金回流推動比特幣24小時內強彈約5%，重新站上8萬美元。歐新社

在美國期中選舉落幕、中東戰爭有望提前結束的帶動下，機構資金強力回流，加密貨幣市場迎來反彈。比特幣在24小時內飆升約5%，重返8萬美元大關，專家分析，主要受惠於比特幣現貨ETF終結連續失血、單日大幅淨流入2.758億美元，帶動市場信心回溫。

根據最新統計數據顯示，比特幣現貨ETF在歷經前幾日的資金撤離壓力後，於11月4日單日總淨流入達2.758億美元，單日成交金額放大至44.1億美元，整體現貨ETF總資產淨值回升至1,025億美元。

市場交易數據進一步顯示，現貨買盤力量強勁，盤中每小時持續湧入逾7,000萬美元的大型資金活水，宏觀層面上，市場預期美國兩黨選舉動向將有利於各州推動比特幣戰略儲備相關政策。

儘管比特幣短期走強，不過，專家指出，目前技術面已呈現超買現象，每小時相對強弱指標（RSI）一度觸頂至88.5；市場面來看，先前連續數週的ETF淨流出仍帶來潛在的籌碼分配壓力，且美國國會權力更迭可能導致《CLARITY法案》等加密貨幣相關立法進程停滯，建議投資人仍須審慎留意風險。

比特幣 加密貨幣 中東

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