央行發售第15套原住民族套幣「拉阿魯哇族篇」每套新台幣350元

新台幣硬幣原住民族系組合，係介紹台灣原住民文化藝術及風土民俗。央行自民國87年發行第1套起，已依序發行「雅美族」、「排灣族」、「卑南族」、「魯凱族」、「阿美族」、「鄒族」、「布農族」、「泰雅族」、「賽夏族」、「邵族」、「噶瑪蘭族」、「太魯閣族」、「撒奇萊雅族」、「賽德克族」等14套系列套幣。

央行發行之第15套「新台幣硬幣原住民族系組合─拉阿魯哇族篇」，訂於本(115)年11月12日，委由台灣銀行各分行公開發售13,000套，每人每次限購2套，每套訂價新台幣350元。

本套幣係介紹經行政院核定為第15族之「拉阿魯哇族」(Hla’alua)文化及風土民俗等，內嵌115年版精鑄20元流通硬幣1枚，並搭配1枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案展現族人傳統服飾之美；背面圖案為聖貝與重要生活領域荖濃溪流域。外封套展示耆老帶領族人傳承文化之精神，以及傳統祭儀聖貝祭「拋貝奪福」儀式；內頁則介紹聖貝祭，以及該族文化特色，如族服之美、傳統家屋、男子集會所、取材自然之工藝用品及經濟活動等。饒富教育意義，極具收藏價值，歡迎各界踴躍購買。

本次發行之「新台幣硬幣原住民族系組合─拉阿魯哇族篇」，內容、圖案之排列設計，均經行政院原住民族委員會及專家、學者審訂。