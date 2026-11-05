台股砍融資氛圍濃盤中再跌逾千點 新台幣貶破32.9

台股今早開低震盪，盤中再出現逾千點跌勢，砍融資氛圍濃厚，一度失守42K；新台幣匯價以32.84元開盤，小貶1.9分，但隨著台股跌勢擴大，開盤15分鐘內就貶破32.9元。在開盤1小時內最低匯價為32.955元，貶值1.34角。

匯銀分析，在國際政經情勢方面，美國總統川普表示接受選舉結果、願與民主黨合作，但稱將否決民主黨提出的「瘋狂法案」，並將共和黨敗選部分歸因於伊朗戰爭推升油價，稱目前沒有立即打擊伊朗計畫。

美國10月ADP民間就業增加8.6萬人，預期6.7萬人，前值8.6萬人，連續第16個月增加，服務業成為招聘主力；轉職者薪資年增4.8%，為2024年3月以來最快。

民主黨「藍潮」與油價暴跌，壓低通膨與財政擴張預期，美債殖利率下行約5-8個基點；在美債殖利率與油價同步回落、風險情緒改善下，美元指數下滑。