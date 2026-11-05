新台幣狂貶逾1.4角 盤中逼近33元大關

美國期中選舉態勢底定，由民主黨橫掃兩院，在AI疑慮下，台股昨（4）日再創波段新低，盤中下探41,855點，外資持續站在調節方，第4季來市櫃合計，外資一共賣超1.3兆元，投信資金以及八大公股合計買超約6,287.2億元，持續用行動力挺台股，並且聚焦在金融、半導體兩大主軸上，抵禦外資調節。

2026-11-05 03:42