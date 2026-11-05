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新台幣狂貶逾1.4角 盤中逼近33元大關

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣貶勢煞不住，新台幣兌美元匯率今（5）日開盤後走弱，一度貶至32.965元，再度改寫逾一年半新低紀錄，市場緊盯33元關卡是否失守。聯合報系資料照
新台幣貶勢煞不住，新台幣兌美元匯率今（5）日開盤後走弱，一度貶至32.965元，再度改寫逾一年半新低紀錄，市場緊盯33元關卡是否失守。聯合報系資料照

台幣貶勢煞不住。外資持續撤出台灣金融市場，新台幣兌美元匯率今（5）日開盤後一路走弱，盤中一度貶至32.965元，距離33元整數關卡僅剩3.5分，再度改寫逾一年半新低紀錄，市場緊盯33元關卡是否失守。

新台幣昨日盤中一度觸及32.9元，儘管出口商進場拋匯，加上央行適度調節，終場貶幅收斂至6.1分，收在32.821元，但今日貶值壓力再度升高，早盤以32.84元開出後迅速走低，接連跌破32.9元、32.95元，顯示美元買盤依然強勁。

匯銀人士表示，外資昨日大舉賣超台股近1499億元，創史上第五大賣超金額，連續五個交易日累計提款逾5100億元，資金撤出壓力陸續出籠。

匯銀人士分析，新台幣短線走勢仍取決於外資匯出需求、出口商拋匯力道及央行調節態度，隨著匯價逼近33元，市場正密切觀察央行是否加大穩匯力道。

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