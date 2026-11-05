貸款利息收據作業缺失遭金管會開罰200萬 兆豐銀：已採取改善措施

兆豐銀行受委託機構辦理該行貸款利息收據的裝封作業因涉有缺失，4日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。對此，兆豐金控5日代子公司兆豐銀行發布重訊表示，已採取相關改善措施並落實執行。

金管會銀行局4日對兆豐銀行開出新台幣200萬元罰單，根據裁罰書內容指出，兆豐銀行未確實督導受委託機構建立妥適的內控制度，導致該機構在今年4月7日辦理該行貸款利息收據的裝封作業涉有缺失，並將裝封有他人貸款繳息資訊的貸款利息收據寄送予客戶，兆豐銀行未確實執行作業委託他人處理之內部作業制度與程序，且就客戶個資保護涉有缺失。

銀行局指出，兆豐銀行同時違反銀行法第45條之1第3項，及行為時「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第6條第1項，暨個人資料保護法第27條第1項等規定，依行政罰法規定，依法定罰鍰額最高之規定裁處，爰依銀行法第129條第7款規定予以核處新臺幣200萬元。

對此，兆豐銀行表示，已採取相關改善措施並落實執行。