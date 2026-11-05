快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券影片創千萬點閱 「選擇凱基，開始累積」引發年輕世代共鳴

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券全新品牌形象影片以「選擇凱基，開始累積」為核心理念，上線短短一個月累積突破千萬次觀看。圖／凱基證券提供
凱基證券全新品牌形象影片以「選擇凱基，開始累積」為核心理念，上線短短一個月累積突破千萬次觀看。圖／凱基證券提供

凱基證券推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。影片以「選擇凱基，開始累積」為核心理念，透過貼近年輕世代生活情境的故事，傳遞每一次主動開始，都在為自己累積更多可能，並逐步累積未來的底氣。

大量網友分享自身感受，有留言表示「投資最難的是開始，這支影片很有感」、「我也該選一間證券公司開始累積」、「孩子的未來不能等」，也引起網友共鳴認為影片真實呈現年輕世代面對夢想與未來規劃的心境，直呼「第一次看到證券廣告這麼貼近生活」。此外，不少觀眾對影片主題曲及整體年輕風格給予正面評價，更有網友幽默表示「如果財富累積速度也能開兩倍速就好了」，顯示影片不僅成功吸引網友關注，也進一步引發大眾對長期投資與未來規劃的討論。

這次凱基證券品牌影片以年輕人日常生活為主軸，演繹出改變微小的生活習慣，開始關心世界，享受自己時光，規劃及掌握自在的人生。凱基證券表示，透過更貼近新世代的語言與溝通方式，鼓勵投資人勇敢踏出第一步，點選每個現在，轉變精采未來，讓投資成為日常生活的一部分。

「選擇凱基，開始累積」不只是品牌理念，更反映在凱基證券近年持續推動全面轉型，從數位平台優化、人才培育到AI應用，持續打造更貼近新世代需求的投資體驗。其中，「隨身e策略」APP今年完成全新改版，以「全新介面、全新體驗、全新旅程」為核心，從使用者需求出發，打造更直覺便利的投資體驗。新版APP整合帳務總覽、市場資訊、即時新聞與投資工具，並串聯研究資源、選股策略及AI應用，協助投資人更有效率地掌握市場機會。除數位平台優化外，凱基證券也持續推動人才升級及AI賦能計畫，透過人機協作提升服務效率，讓同仁能投入更多心力於客戶需求理解與專業服務，打造更具溫度的金融服務體驗。

凱基證券表示，品牌轉型的核心在於陪伴投資人從每一次選擇開始累積，無論是投資理財或是人生選擇，都希望成為客戶長期信賴的夥伴，陪伴更多年輕投資人迎向未來更好的自己。

凱基 影片 年輕世代

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凱基證券輔導騰勢上櫃案 人寵雙引擎與全通路布局展現成長動能

凱基人壽推美元利變終身險新保單 保戶可自主選擇生存金啟動時機

群益證推「股息再投入」搶攻存股族痛點

富邦證券攜富邦投信辦2026台灣周論壇 聚焦AI投資趨勢與財富管理契機

相關新聞

貸款利息收據作業缺失遭金管會開罰200萬 兆豐銀：已採取改善措施

兆豐銀行受委託機構辦理該行貸款利息收據的裝封作業因涉有缺失，4日遭到金管會祭出裁罰新台幣200萬元。對此，兆豐金控5日代子公司兆豐銀行發布重訊表示，已採取相關改善措施並落實執行。

臺灣週金管會副主委喊強化內部防線 莊琇媛談金融資安 期許跨業共同防禦

國外虛擬資產平台幣安、國內銀行接連遭駭，金融資安備受關注。金管會副主委莊琇媛昨（4）日表示，金融業不只要防外部攻擊，更須防範內部系統異常，並提三大資安期許，須將資安提升到董事會責任、重新檢視各項防線，及建立跨業共同防禦。

美期中選舉變天 台幣一度貶至32.9元

美國期中選舉結果牽動全球金融市場，台北股匯市昨（4）日持續雙殺，新台幣盤中一度重貶1.4角，觸及32.9元，收盤在央行進場調節、出口商趁低點擴大拋匯下，貶幅收斂至6.1分，以32.821元作收，仍探2025年4月以來逾一年半收盤新低，總成交量23.22億美元。

美期中選舉變天／八大行庫銀彈 聚焦金融股

美國期中選舉態勢底定，由民主黨橫掃兩院，在AI疑慮下，台股昨（4）日再創波段新低，盤中下探41,855點，外資持續站在調節方，第4季來市櫃合計，外資一共賣超1.3兆元，投信資金以及八大公股合計買超約6,287.2億元，持續用行動力挺台股，並且聚焦在金融、半導體兩大主軸上，抵禦外資調節。

永豐銀資安案 董總鞠躬道歉 將依法追究供應商責任並求償

永豐銀行新網銀交易系統3日爆發資安事件，導致客戶帳戶遭異常轉出，永豐銀行董事長曹為實、總經理莊銘福昨（4）日晚間召開記者會，對於此次事件造成客戶困擾與不安，一同鞠躬道歉，並證實此為新網銀系統供應商程式原生瑕疵，遭駭客攻擊，永豐銀並還原危機處理過程，強調將向供應商追究責任並求償。

金融股走強 13家金控股東人數卻大減

今年以來金融保險指數上漲超過五成，部分投資人選擇逢高先落袋為安，根據統計，近一個月以來13家金控股東人數合計已減少5.7萬人，其中，中信金月減超過1萬人最多，兆豐金月減逾8,000人、玉山金月減逾7,000人，合庫金及元大金則同步減少逾5,000人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。