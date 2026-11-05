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美股布局契機浮現 高殖利率下多元風格輪番接棒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元)績效。資料來源：Morningstar
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元)績效。資料來源：Morningstar

2026年下半年美股受到期中選舉與殖利率居高不下兩大議題擾動市場情緒，惟國泰投顧認為，短期波動升高未必代表美股趨勢轉弱，統計數據顯示，隨選舉結果明朗、政治不確定性淡化，市場焦點將逐步回歸基本面。

此外，投資人擔心美債殖利率持續居高不下或將對股市形成壓力，國泰投顧認為年初至今高殖利率係反映美國在總體經濟與企業獲利前景強勁、民間資金需求暢旺，反而凸顯美股基本面具備支撐。過往類似時期，美股在「基本面利多」與「美債殖利率居高不下」兩股力量拉扯影響，「成長、價值、防禦」風格加速輪動，靈活布局多元風格有望進一步創造超額報酬。

統計數據顯示，過去50年美股標普500指數期中選舉前後波動度在選前三個月逐步攀升，期中選舉當日升至18.5%，反映政治攻防增添市場不確定性放大股市波動，惟選舉結果出爐後，國會權力結構與政策方向逐漸明朗，平均而言波動度將逐步放緩，選後三個月與六個月分別降至14.8%、12%。此外，選後政治不確定性逐步淡化，市場重新聚焦經濟成長與企業獲利前景，過去五十年標普500指數期中選舉後三個月與六個月平均上漲5.2%、10.9%，不僅漲幅顯著優於非期中選舉年，過去50年上漲機率更是分別高達83%、100%。

國際貨幣基金組織（IMF）將2027年美國經濟成長預估數由2.2%上調至2.3%，看好民間消費動能強勁、人工智慧相關投資與生產力擴張延續，加上美國作為能源淨出口國，能源衝擊相對有限，均有助美國總體經濟持續擴張；另一方面，美股第3季財報陸續公布，市場預估第3季獲利年增50.7%，有望創2021年第3季以來新高，2026及2027年全年獲利則分別預估成長37.4%及14.6%，顯示今年企業獲利有望高速成長外，明年在基期墊高下仍有雙位數增幅，美國企業具備長期成長動能。

年初至今十年期美債名目殖利率上行83個基點至4.98%，達到逾20年來高檔水準，其中，實質利率上行74個基點，占整體升幅近九成。儘管高殖利率擾動市場情緒，其上行貢獻多來自於實質殖利率，凸顯美國強勁的經濟與企業成長使民間投資與融資需求熱絡，對美股而言未必是壞消息。

國泰投顧研究發現，1999年第3季至2000年以及2004至2007年「經濟與企業獲利擴張帶動殖利率高升」的市場環境與今年類似，股市往往受到基本面利多及殖利率居高不下兩股力量拉扯，致使領漲風格在成長、價值與防禦風格之間快速輪動。以羅素1000指數為例，兩段歷史區間共22個季度中，成長、價值與防禦領漲季度分別佔45%、41%、14%，顯示單一風格難以持續帶領股市上漲。

觀察今年美股表現，第1季至第3季的領漲風格依序為價值、成長及防禦，同樣反映市場領漲風格快速輪動。此外，風格間報酬亦出現明顯差距，以第1季為例，價值股上漲1.6%，成長股下跌9.9%，兩者報酬差距達11.5個百分點；同期大盤指數下跌4.5%，價值股領先大盤6.1個百分點；此進一步顯示在當前市場環境下，若能有效捕捉領漲風格，便有望創造報酬顯著高於其他風格及大盤的機會。

當前美國市場適逢期中選舉落幕，過往統計結果顯示當政治不確定性淡化，往後報酬顯著優於其他非期中選舉年，為投資美國股市開啟投資契機。

此外，在整體景氣與殖利率水準雙向因素持續影響投資人情緒下，美股領漲風格快速輪動。國泰投顧代理的摩根士丹利美國關鍵股票基金不押注單一風格，以量化模型靈活調整「成長、價值、防禦」三大風格權重配置，再透過嚴謹基本面分析，篩選出有望在所屬風格中脫穎而出的高品質企業，同時掌握風格配置與個股選擇兩大超額報酬來源，提升投資組合因應市場風格偏好快速轉換的能力，適合作為現階段布局美股的核心選擇。

美國期中選舉後股市表現。資料來源：Bloomberg
美國期中選舉後股市表現。資料來源：Bloomberg

高殖利率 美股 布局

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