臺灣週金管會副主委喊強化內部防線 莊琇媛談金融資安 期許跨業共同防禦

國外虛擬資產平台幣安、國內銀行接連遭駭，金融資安備受關注。金管會副主委莊琇媛昨（4）日表示，金融業不只要防外部攻擊，更須防範內部系統異常，並提三大資安期許，須將資安提升到董事會責任、重新檢視各項防線，及建立跨業共同防禦。

莊琇媛昨日出席2026臺灣週「資安韌性與策略」活動，她致詞時指出，今年是臺灣週首度將資安列為重要議題。近期幣安與國內銀行接連發生事件，凸顯資安韌性的急迫性。「資安韌性與策略」活動由金管會指導，臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，吸引逾200位金融業高階主管報名參與。

莊琇媛表示，金融服務高度數位化，資安已不是資訊部門的技術問題，而是關係金融穩定與社會信任的重要課題。她以近日銀行業資安事件為例，該行發生新網銀交易系統異常，部分客戶帳戶款項遭不明轉出，銀行已暫停相關服務，全額返還款項及手續費。她認為，金融機構不只要防外部攻擊，也須強化內部系統開發、權限控管、上線前測試、異常交易偵測及事件發生後的即時通報與應變。

另一事件是近期幣安遭駭。依幣安初步調查，可能是工程師筆記型電腦遭入侵，讓攻擊者進行未授權提領，估計影響約63億美元。這凸顯了資安風險「不一定從最核心的系統正面攻擊、突破」，也可能從工作電腦、一組權限或供應鏈切入。尤其虛擬資產跨境流動快、移轉難以回復，更須檢視人員、設備、權限及異常交易攔阻。

莊琇媛對金融業提出三大期許。第一，資安要從資訊部門提升為董事會及高階管理階層的治理責任，掌握重要服務、風險與復原目標，配置相應人力和預算。

第二，以「假設已經遭到入侵、假設系統可能發生異常」的思維重檢防線，建立偵測、隔離、應變及復原機制，並落實定期測試和重大情境演練。

第三，跨越單一金融機構與產業界限，建立共同防禦。 銀行、證券、支付業者及未來納管的虛擬資產業者，都應強化情資分享、事件通報與跨業演練，避免單一事件擴大成系統性風險。