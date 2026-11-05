聽新聞
0:00 / 0:00
美期中選舉變天 台幣一度貶至32.9元
美國期中選舉結果牽動全球金融市場，台北股匯市昨（4）日持續雙殺，新台幣盤中一度重貶1.4角，觸及32.9元，收盤在央行進場調節、出口商趁低點擴大拋匯下，貶幅收斂至6.1分，以32.821元作收，仍探2025年4月以來逾一年半收盤新低，總成交量23.22億美元。
外資昨日賣超台股1,499億元，史上第五大賣超，外資後續是否持續匯出，以及手握大量美元的出口商拋匯力道與央行穩匯態度，成為牽動新台幣走勢三大關鍵。
台股昨日盤中一度重挫逾1,400點，市場避險情緒升高，新台幣早盤同步承受沉重貶值壓力，一度逼近32.9元。不過中午過後台股跌勢收斂，尾盤急拉，外資匯出力道減弱，加上出口商見台股收盤前跌勢大幅縮小，32.8至32.9價位相對有利，開始拋售美元，市場小額拋匯交易明顯增加，為新台幣貶勢踩煞車。
展望後市，匯銀人士認為，若美股未出現重大利空，台股延續昨天尾盤反彈，台幣短線有機會轉為偏升走勢，朝32.7元靠攏；但若美股因選舉結果大幅下挫，帶動外資再度大舉提款，新台幣恐重新承受貶值壓力，不排除再次測試32.9元關卡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。