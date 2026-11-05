美期中選舉變天 台幣一度貶至32.9元

今年以來金融保險指數上漲超過五成，部分投資人選擇逢高先落袋為安，根據統計，近一個月以來13家金控股東人數合計已減少5.7萬人，其中，中信金月減超過1萬人最多，兆豐金月減逾8,000人、玉山金月減逾7,000人，合庫金及元大金則同步減少逾5,000人。

2026-11-05 02:22