美期中選舉變天／八大行庫銀彈 聚焦金融股

美國期中選舉態勢底定，由民主黨橫掃兩院，在AI疑慮下，台股昨（4）日再創波段新低，盤中下探41,855點，外資持續站在調節方，第4季來市櫃合計，外資一共賣超1.3兆元，投信資金以及八大公股合計買超約6,287.2億元，持續用行動力挺台股，並且聚焦在金融、半導體兩大主軸上，抵禦外資調節。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，指數已加快落底，隨著選後不確定性消除，行情將轉為聚焦基本面，上市櫃即將公告10月營收，有望掀起一波業績行情。

陳奕光表示，建議現階段選股可以留意晶圓代工、IC設計、電源、電源供應鏈、金融股及營建股。