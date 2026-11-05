永豐銀資安案 董總鞠躬道歉 將依法追究供應商責任並求償

永豐銀行新網銀交易系統3日爆發資安事件，導致客戶帳戶遭異常轉出，永豐銀行董事長曹為實、總經理莊銘福昨（4）日晚間召開記者會，對於此次事件造成客戶困擾與不安，一同鞠躬道歉，並證實此為新網銀系統供應商程式原生瑕疵，遭駭客攻擊，永豐銀並還原危機處理過程，強調將向供應商追究責任並求償。

永豐銀此次資安事件，導致418名客戶、共427筆交易款項遭異常轉出，金額合計4,476萬元。永豐銀行表示，發現異常後立即通報收款銀行凍結帳戶，所有款項已於事件發生當天（3日）全數返還客戶，並已報請司法檢調調查，將向相關供應商追究責任並求償。

永豐金控旗下永豐銀行昨日由曹為實、莊銘福共同出面說明。曹為實表示，對於此次事件造成客戶困擾與不安，銀行深感歉意，未來將採取更周全的保護措施，全面檢討資安防護及系統管理機制，希望透過實際行動，重新爭取客戶的支持與信任。

莊銘福指出，本次事件涉及418名客戶、427筆交易，異常轉出款項共4,476萬元，多數單筆金額為10萬元，少數介於1萬至10萬元之間。銀行於3日上午9時29分陸續接獲異常通報，約花30分鐘釐清狀況，上午10時即通知收款銀行台北富邦銀行凍結相關帳戶，並於中午12時50分通報金管會銀行局，下午1時47分將相關新網銀App下架，阻斷可能的進一步攻擊。

永豐銀表示，經內部調查，本案是外部駭客利用新網銀交易系統供應商程式的原生瑕疵，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。該系統採用的相關技術，目前台灣尚無其他金融業者導入。事件發生後，銀行立即啟動緊急應變機制，除內部資安團隊全力投入，也聘請國內專業第三方資安機構進駐，協助全面偵測、調查及防堵風險，並針對本次攻擊手法進行阻斷及強化驗證。

莊銘福強調，公司已充分掌握相關原因及數位證據，並完整提供檢調單位，全力配合司法調查。由於案件已進入司法程序，涉及駭客來源、系統技術細節及供應商資訊等，現階段不便對外透露，但將全面檢討供應商管理與系統導入流程。

至於後續求償及責任歸屬，莊銘福表示，相關金額與責任仍須進一步釐清，也必須因應供應商可能提出的抗辯，但永豐銀絕不會放棄維護自身權益，將依法追究相關責任。