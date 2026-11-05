金融股走強 13家金控股東人數卻大減

今年以來金融保險指數上漲超過五成，部分投資人選擇逢高先落袋為安，根據統計，近一個月以來13家金控股東人數合計已減少5.7萬人，其中，中信金（2891）月減超過1萬人最多，兆豐金月減逾8,000人、玉山金月減逾7,000人，合庫金及元大金則同步減少逾5,000人。

今年以來金融股走強，13家金控當中，股價上漲最多的是凱基金，從年初不到20元一路衝上30、40元大關，9月下旬更一度攀至40.8元，登上上市金控「40元俱樂部」，至今股價仍翻倍表現；台新新光金股價也同樣上漲近一倍，受惠於合併綜效，股價也從20餘元起飛，9月中旬一度來到44.8元價位。

不過，隨著台股10月加權指數下跌2,728點，光是外資就賣超逼近兆元，在股市震盪加劇之際，金控股東人數也持續「流出」。根據集保中心統計，截至今年10月底為止，整體13家上市金控總股東人數（含零股）合計627.8萬人，與10月初的633.6萬相比，已減少5.7萬人，其中，除了國票金呈現月增外，其餘金控公司都是呈現人數下滑。

觀察近一個月以來（10月2日至10月30日為止），股東人數減少最多的金控是中信金，月減1萬餘人；其次兆豐金月減8,154人、玉山金也減少7,669人，合庫金、元大金則同步減少5,000人。