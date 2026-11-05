30期公債利率飆破2% 升息預期增溫

台灣長天期公債殖利率持續走高。中央銀行受財政部委託，昨（4）日標售115年度甲類第10期30年期中央政府建設公債，最高得標利率達2.267%，創下2022年11月以來近四年新高，較今年5月同年期公債標售的1.9%，大幅攀升36.7個基本點，雖略低於市場預估的2.27%至2.3%，但反映市場對長天期債券要求的收益率提高，也引發市場關注未來利率走勢是否進一步向上。

本次30年期公債公告發行額150億元，全數標出，投標總額278億元，投標倍數1.85倍，得標加權平均利率為2.146%，最低得標利率1.21%，最高得標利率則為2.267%。由於最高得標利率已逼近2.3%，創下2022年11月以來新高，當時最高得標利率為2.4%，顯示長天期公債殖利率面臨較大的上行壓力。

近兩年30年期公債標售

市場人士指出，近期台灣10年期及30年期公債殖利率均已站上2%，長天期債券利率走高，除了受到國際債市影響，也與市場對未來利率政策的預期有關。尤其央行第3季理事會議事錄顯示，部分理事支持升息，使市場持續關注第4季貨幣政策動向，長天期公債標售利率也反映市場對未來利率風險的評估。

不過，單從一次標售結果，尚無法直接判斷市場資金是否轉趨緊俏，或金融機構是否普遍形成升息預期。以本次投標倍數1.85倍來看，市場認購意願並不算特別熱絡，顯示在利率可能走升的環境下，投資人對30年期長天期債券的承接態度相對審慎。

值得注意的是，本次得標結構也出現明顯變化。銀行業得標占比由上次同年期公債的30.5%，大幅提高至55.67%，增加25.17個百分點；證券業則由62%降至36.33%，減少25.67個百分點；保險業由7.5%微增至8%，票券業維持零得標。