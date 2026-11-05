南山人壽范文偉：商品導向意外險與健康險

台股昨（4）日雖然仍小跌0.83%，但今年迄今仍已上漲逾46%，全球資本市場今年整體表現都相對亮眼，帶動投資型保單買氣。南山人壽6月下旬推出的「鑫月雙享變額年金保險」截至今年前九月已銷售近410億元，南山人壽總經理范文偉表示，商品熱銷主要受惠於資本市場上升，以及商品動態調整設計，但整體商品價值導向仍著重A&H（意外險與健康險）。

因應超高齡社會衝擊與長壽時代來臨，南山昨日宣布正式啟動「南山未來大學」，課程全數免費，初期將以雙北地區為主，預計首季吸引約1,300人次參與，未來逐步擴展至六都，初估一年投入約4,000萬元。

范文偉指出，若觀察今年截至9月的市場環境，台灣資本市場整體表現相當好，對於民眾而言，當資本市場處於上升趨勢時，投資型商品便成為資產配置的選項之一。除了市場行情帶動投資需求，另一個影響因素是該商品連結的基金配置也與過往有所不同，具備較動態的調整機制，並搭配部分回饋加碼設計，因此在市場上漲的環境下有加乘效應，進一步帶動商品銷售。

南山人壽今年在A&H以及長年期保障型商品的表現同樣非常突出。