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惠譽調升新壽評等 展望穩定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
惠譽國際信評公司公布對新光人壽最新評等結果，財務實力評等自「BBB」調升為「BBB+」，且展望由「評等觀察發展中」調升為「穩定」。台新新光金控／提供
惠譽國際信評公司公布對新光人壽最新評等結果，財務實力評等自「BBB」調升為「BBB+」，且展望由「評等觀察發展中」調升為「穩定」。台新新光金控／提供

惠譽國際信評公司公布對新光人壽最新評等結果，財務實力評等自「BBB」調升為「BBB+」，長期發行人違約評等自「BBB-」調升至「BBB」，且展望由「評等觀察發展中」調升為「穩定」。此次評等調升，是台新新光金控（2887）完成合併後，透過持續優化治理與集團資源整合，讓新光人壽整體經營體質、獲利能力與資本實力均獲國際信評機構的正面肯定。

惠譽指出，本次評等調升主要反映新光人壽合併後收益表現改善、公司狀況增強，資本水準維持適中。惠譽預期，未來12至24個月，新光人壽可望持續受惠於保險服務結果改善、資本緩衝逐步累積，以及與集團更深度整合所帶來的營運綜效提升。顯見新光人壽在歷經深耕改革後，財務體質與業務表現同步迎來具體成果。

在營運表現方面，受惠於業務整合與通路互補效益，新光人壽市場地位持續提升。惠譽表示，合併後的新光人壽在營運規模、客戶觸及能力及銀保通路布局上均較以往更具優勢，並可結合集團資源擴大客群。2026年上半年，新光人壽總保費收入已躍升為國內第三大壽險公司，代表著整合成果已逐步反映在業務表現，並有助提升新契約業務的貢獻度。

獲利表現方面，新光人壽在IFRS 17架構下，2026年上半年稅後純益達新台幣225億元，年化股東權益報酬率約11%；新契約CSM達新台幣351億元，期末CSM餘額進一步增至2,936億元，成為支撐核心獲利與未來穩定釋利的重要基礎。

在資本與風險控管方面，惠譽認為，新光人壽透過持續累積CSM及厚實外匯價格變動準備金，已為匯率及金融市場波動建立更佳緩衝。截至2026年上半年末，公司財務槓桿率維持8%的低檔水準；在新一代清償能力（TIS）制度下，納入過渡性措施後的資本適足率達128%，高於法定最低要求，顯示資本結構維持穩健。

除了惠譽國際信評公司調升新光人壽的評等，日前中華信評也將新光人壽評等展望自「負向」調整為「穩定」。二家信評機構對於新光人壽整體營運成果具體改善的肯定，意味著新光人壽積極脫胎換骨，爭取重返榮耀。

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