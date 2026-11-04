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從銀行到地所、2分鐘塗銷抵押權 地籍異動即時通也能辦

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安4日召開「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會。圖／台北市政府地政局
台北市長蔣萬安4日召開「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會。圖／台北市政府地政局

台北市長蔣萬安4日召開「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會，與台北富邦、國泰世華、台新、華南及合作金庫5家銀行合作，宣布台北市地政便民服務邁入AI時代，共同見證智慧地政服務與不動產防詐再升級的重要里程碑。

蔣萬安表示，市府團隊積極打造台北成為一個智慧城市，真正的智慧城市要落實在市民的日常生活，要能為民眾解決痛點。一直以來，我們希望達到簡政便民，不斷的精進，造福更多的市民朋友，希望這項措施推出之後，能夠讓更多的市民感受到台北是座真正的智慧城市。

過去地政事務所辦理塗銷抵押權要經過「收件、配件、審查、登簿、校對」5個步驟；現在台北市串聯「銀行、中央、地政事務所」三方系統，讓民眾在還清房貸的同時，就可以透過銀行直接辦理抵押權塗銷，少跑一趟地政事務所，把時間留給自己。預計每年可讓2萬5,000人免跑地政事務所，抵押權塗銷約2分鐘即可完成，是地政便民服務從數位化走向AI時代很重要的關鍵里程碑。

地政局局長王瑞雲表示，確保不動產安全，是推動所有地政創新便民服務的根本。感謝地政司的支持，台北市在處理「銀行、中央、地政事務所」三方串聯，透過流程重組及AI自動比對，已達到抵押權塗銷「全程自動化」，實務作業仍保留頭、尾2個人工檢核點，作為守門員和最後把關者，是為符合AI指引，及兼顧維護民眾產權與資安。

王瑞雲局長表示，台北富邦、國泰世華、台新等銀行，在第一線主動為房貸客戶線上申請塗銷抵押權，才能讓民眾不必再跑一趟地政事務所，直接在銀行一站完成，讓地政便民服務由地所向前延伸到銀行端，並呼籲更多的銀行加入。

王瑞雲並指出，近年來地政局主動洽各銀行協力推廣防詐，台北富邦、華南及合作金庫等銀行不止積極推廣，並直接協助辦理房貸的顧客或其行員申請地籍異動即時通，只要名下的房產有買賣或抵押設定等異動，手機便會第一時間接到簡訊通知，為房產多加一道防護，公私協力讓民眾的財產安全更有保障，並再次呼籲更多的銀行加入

銀行 蔣萬安 富邦

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