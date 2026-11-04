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員工薪資中位數達144.6萬 合庫七度獲選幸福企業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
2026年合作金庫七度蟬聯幸福企業金融管顧類「金獎」。合庫銀行／提供
2026年合作金庫七度蟬聯幸福企業金融管顧類「金獎」。合庫銀行／提供

依據1111人力銀行2026年幸福企業票選結果，合庫金控旗下合庫銀行再次獲得金融管顧類「金獎」，寫下7度獲選幸福企業佳績。近年來合庫金控持續精進員工薪酬與福利制度，除合庫銀行近5年已辦理3次調薪外，依據證交所及櫃買中心非擔任主管職務全時員工薪資最新調查結果，合庫金控員工薪資中位數達144.6萬元。

除具競爭力的薪酬外，合庫銀行也提供多元社團及未婚聯誼活動、定期健檢、員工協助方案（EAP）及各項育兒、家庭照顧措施，讓同仁在投入工作之餘也能兼顧健康、生活與家庭。

人才培育也是合庫銀行相當重視的一環，因應AI技術快速發展，除持續對外招募金融科技、資訊類人才外，對內也透過教育訓練、證照補助及輪調等機制，協助同仁持續提升數位能力，以因應金融環境變化帶來的新挑戰。此外，近年對外招募多數職缺亦不限科系背景，即使非金融相關科系畢業，只要具備學習熱忱與發展潛力，都能透過培訓逐步養成專業。

而面對金融業人才競爭激烈，合庫銀行也逐步拓展其他人才進用管道，今年起更擴大舉辦產學合作，藉由與多所大學簽署合作計畫，提供實習機會讓在校學生能即早接觸金融實務並接軌職場，參與實習及留任人數均逐年成長。此外，合庫銀行長期支持體育發展，也提供予退役球員實習轉任職員機會，協助球員發展第二專長、順利銜接職涯轉換。

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