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合庫銀行菁業獎傳捷報 三大領域成果獲肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

素有「金融界奧斯卡」美譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」，11月2日由台灣金融研訓院公布第13屆得獎名單，合庫銀行榮獲「最佳中小企業金融獎」優等、「最佳綠色金融專案獎」優等及特別獎「普惠金融推動獎－樂齡友善」三項大獎，展現合庫銀行深耕中小企業金融、推動綠色金融創新及落實普惠金融的具體成果。「最佳中小企業金融獎」更是自第11屆起連續三屆獲獎。

合庫銀行長期支持中小企業發展，持續以金融專業陪伴企業因應不同階段的經營挑戰。第11屆推出紓困振興平台，協助中小企業度過疫情衝擊，第12屆以ESG虛擬雲端服務平台協助企業辨識ESG風險，引領5,000家中小企業客戶做出減碳承諾。延續前兩屆成果，合庫銀行以「中小關係ESG教練」及「能源國家隊」出發，提供減碳專案貸款的資金融通，透過數據、人才與資源的整合，陪伴中小企業共同面對淨零碳排與轉型危機，成為企業穩健轉型的重要金融後盾。

在綠色金融創新方面，合庫銀行積極響應淨零醫療趨勢，自112年起陸續與台北榮總、台大醫院、三軍總醫院合作，共同打造「合庫醫療健康生態圈」。透過數位金融服務及環保綠點回饋機制，鼓勵民眾採用線上繳費等低碳服務，將金融創新融入日常醫療場景，不僅提升醫療繳費便利性，也將永續理念延伸至民眾生活，展現金融服務結合環境永續的創新作為。

因應超高齡社會的來臨，合庫銀行呼應金管會「信託2.0：全方位信託」推動計畫，從財產保障、金融防詐、友善服務及樂齡生活等面向，協助長者預先規劃退休生活與照護資金，並結合社區、醫療及長照等跨域資源，推廣信託觀念與防詐知識，提升高齡者財產保障意識，將金融服務延伸至長者生活與照護需求，落實普惠金融，陪伴民眾安心迎接樂齡人生。

合庫表示，本屆菁業獎顯示在中小企業金融、綠色金融及樂齡友善等領域獲得肯定，未來仍將秉持「主動、靈活、創新」的企業文化，積極響應金管會「金融大回饋」政策，深化金融創新、落實信任金融，並以更完善的服務回應社會多元需求，發揮「大家的銀行」影響力，為客戶、產業及社會創造長遠價值。

合庫 銀行 中小企業

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