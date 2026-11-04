快訊

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

永豐銀遭駭客先測試再鉅額盜轉？ 4千萬收款戶持有人身分是他

聽新聞
0:00 / 0:00

法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝：AI將帶動台灣新一波財富成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝（Vincent Lecomte）（中）訪台，與亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）、台灣區負責人許哲崑（右）合影。法國巴黎銀行／提供
法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝（Vincent Lecomte）（中）訪台，與亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）、台灣區負責人許哲崑（右）合影。法國巴黎銀行／提供

法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝（Vincent Lecomte）近日來台，重申對台灣市場的長期承諾與發展信心。龍維勝表示，AI與半導體產業蓬勃發展，正為台灣帶來新一波財富創造，不僅科技企業創辦人及股東受惠，科技業中高階專業人才的薪酬提升，也讓財富累積較過往更加普及，帶動高資產族群持續擴大。台灣已成為法國巴黎銀行財富管理在亞洲成長最快速的市場之一，今年成長動能更進一步加速。

全球高資產客戶需求日益複雜，財富管理的重心也正在轉變。高資產客戶關注的不再只是「該買什麼」，而是如何建構整體投資組合，並進一步整合投資諮詢、資產配置、融資、私人市場及財富傳承等需求。財富管理業務的成長，也逐漸從擴大客戶基礎並擴大團隊的「廣度」，轉向深化客戶關係與服務的「深度」。

龍維勝指出，全球各大市場正面臨不同的財富管理轉型趨勢。亞洲持續展現強勁財富創造動能，同時迎來大規模世代財富移轉；年輕世代已逐步參與家族投資、企業經營及重大決策。另一方面，歐洲與亞洲之間的財富連結也日益深化，歐洲家族增加在亞洲的布局，亞洲家族亦持續增加在歐洲的投資與資產配置，反映高資產家族的需求日益全球化。

面對這項轉變，龍維勝示，法國巴黎銀行財富管理的優勢在於整合式「One Bank」模式。企業家的需求往往同時涵蓋企業與個人財富，法國巴黎銀行財富管理可串聯財富管理、企業與機構銀行、資產管理及其他集團專業，整合企業融資、資本市場、投資與財富規劃等不同需求。

科技也正在改變私人銀行的服務模式。龍維勝認為，AI的角色不是取代客戶關係經理（Relationship Manager），而是提升客戶關係經理的服務能力與效率，減少行政、資訊整理及準備工作，讓客戶關係經理投入更多時間理解客戶、提供建議並建立長期關係。尤其面對涉及家族財富的重大決策，科技可以協助準備與分析，但專業判斷與客戶信任仍是財富管理不可或缺的一環。

龍維勝表示，法國巴黎銀行財富管理自2005年在台開展業務，對台灣市場的投入是長期布局。隨著台灣高資產市場持續成長，法國巴黎銀行財富管理將持續投資台灣市場並擴充專業人才，進一步強化在地服務能力，同時發揮全球布局、歐洲根基及亞洲市場經驗，深化與台灣企業家及高資產家族的長期關係。

巴黎 銀行 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣企業家98%看好景氣 個人理財卻把保本抗通膨擺第一

富邦證券攜富邦投信辦2026台灣周論壇 聚焦AI投資趨勢與財富管理契機

證交所與彭博簽署合作備忘錄 攜手深化國際資本市場連結

「2026台灣周」盛大開幕 賴總統提三大方向、持續推動亞資中心

相關新聞

永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。

銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

市場風雲變色...後續投資布局策略 渣打銀鄭子豐提方案

近期經濟數據大幅波動，美國6月非農就業數據不如預期，8月卻意外強勁反彈。數據表現反覆，促使市場迅速修正貨幣政策預期，從原先押注聯準會降息，轉向預期可能重新升息。渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。

旅展、雙11接力開跑 AFTEE先享後付搶熱門旅行團卡位商機

年底消費旺季開跑，ITF台北國際旅展將於11月6日至9日登場，對此日本金融科技領導品牌AFTEE先享後付本月宣布與台灣大型旅行社「喜鴻假期」攜手合作，持續擴大原有的旅遊商戶生態系、進一步延伸至指標性線下綜合旅行社。

群益證推「股息再投入」搶攻存股族痛點

台股現金股利發放規模再創歷史新高！受惠於企業獲利亮眼，2026 年全體上市櫃公司現金股利發放總額有望上看 3.2 兆元；根據集保結算所與證交所最新統計，台股 ETF 受益人數單周大增 69.66 萬人，總受益人數已突破 1,925 萬人大關、整體規模衝上 8.2 兆元。隨著高股息 ETF 與配息型商品成為許多國人長期資產配置的標配，存股族在頻繁領取股息後，往往將現金停泊於帳戶甚至消費掉，錯失了複利滾存的黃金期。為協助存股族更有效運用股息、累積長期資產，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。