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418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

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影／異常轉帳為外部駭客所為 永豐銀董總道歉

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，代表道歉並說明。記者陳正興／攝影
針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，代表道歉並說明。記者陳正興／攝影

針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實、總經理莊銘福舉行臨時記者會表示，經內部調查為外部駭客利用新網銀交易系統供應商的安全設定（該交易系統目前台灣尚無其他金融業導入），造成客戶帳戶款項遭不明轉出。目前針對本案手法，永豐銀已予以阻斷及加強驗證，落實資安零信任機制與強化金融安全，並依規定向主管機關通報，透過F-ISAC分享資安威脅情資予金融界同業，加強金融穩定及交易安全。

永豐銀行強調，收到訊息後立即通報主管機關及警政單位，並啟動第三方資安團隊進駐，在最快時間找出問題點，隔離潛在威脅，並確認及確保網銀與其他系統的安全防護與運作一切正常。相關款項已於昨日全數返還，永豐銀行強調，針對客戶權益絕對予以保障及擔負全部責任。此次事件造成客戶的不安與困擾，本行再次表達歉意。返還款項並非事件結束，永豐銀行強調，會持續完成調查、究責、與改善。

針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，出面說明。記者陳正興／攝影
針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，出面說明。記者陳正興／攝影

針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，出面說明。記者陳正興／攝影
針對永豐銀行客戶異常轉帳事件，永豐銀傍晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會，出面說明。記者陳正興／攝影

永豐銀 駭客 資安

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