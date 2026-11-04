惠譽調升新光人壽信評至BBB+ 展望轉穩定

惠譽國際信評今日公布新光人壽最新信用評等，將財務實力評等由「BBB」調升至「BBB+」，長期發行人違約評等由「BBB-」調升至「BBB」，並將評等展望調整為「穩定」。惠譽指出，此次調升主要反映新光人壽併入台新新光金控後，獲利能力改善、資本實力增強，以及集團整合效益逐步顯現。

惠譽表示，新光人壽合併後營運規模擴大，銀保通路與客戶基礎更具優勢，預期未來12至24個月，隨著保險服務結果改善、資本緩衝持續累積，以及集團資源進一步整合，整體財務體質可望持續提升。

在營運表現方面，新光人壽2026年上半年總保費收入已躍居國內壽險業第三大。獲利方面，上半年稅後淨利達225億元，年化股東權益報酬率約11%；新契約合約服務邊際（CSM）達351億元，期末CSM餘額增至2,936億元，為未來獲利提供支撐。

資本方面，截至上半年底，新光人壽財務槓桿率維持8%，在新一代清償能力（TIS）制度下，計入過渡措施後的資本適足率達128%，高於法定最低要求。

值得注意的是，繼中華信評日前將新光人壽評等展望由「負向」調整為「穩定」後，惠譽也進一步調升信用評等，顯示國際信評機構對新光人壽整合後的獲利改善與資本穩健程度給予正面評價。