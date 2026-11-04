快訊

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

永豐銀遭駭客先測試再鉅額盜轉？ 4千萬收款戶持有人身分是他

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽獲惠譽信評調升評等、展望！獲利、資本與通路優勢同步提升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽獲惠譽信評調升評等、展望。台新新光金控／提供
新光人壽獲惠譽信評調升評等、展望。台新新光金控／提供

惠譽國際信評公司公布對新光人壽最新評等結果，財務實力評等自「BBB」調升為「BBB+」，長期發行人違約評等自「BBB-」調升至「BBB」，且展望由「評等觀察發展中」調升為「穩定」。此次評等調升，無疑是台新新光金控完成合併後，透過持續優化治理與集團資源整合，讓新光人壽整體經營體質、獲利能力與資本實力均獲國際信評機構的正面肯定。

惠譽指出，本次評等調升主要反映新光人壽合併後收益表現改善、公司狀況增強，資本水準維持適中。惠譽預期，未來12至24個月，新光人壽可望持續受惠於保險服務結果改善、資本緩衝逐步累積，以及與集團更深度整合所帶來的營運綜效提升。顯見新光人壽在歷經深耕改革後，財務體質與業務表現同步迎來具體成果。

在營運表現方面，受惠於業務整合與通路互補效益，新光人壽市場地位持續提升。惠譽表示，合併後的新光人壽在營運規模、客戶觸及能力及銀保通路布局上均較以往更具優勢，並可結合集團資源擴大客群。2026年上半年，新光人壽總保費收入已躍升為國內第三大壽險公司，代表著整合成果已逐步反映在業務表現，並有助提升新契約業務的貢獻度。

獲利表現方面，新光人壽在IFRS 17架構下，2026年上半年稅後淨利達新台幣225億元，年化股東權益報酬率約11%；新契約CSM達新台幣351億元，期末CSM餘額進一步增至2,936億元，成為支撐核心獲利與未來穩定釋利的重要基礎。

在資本與風險控管方面，惠譽認為，新光人壽透過持續累積CSM及厚實外匯價格變動準備金，已為匯率及金融市場波動建立更佳緩衝。截至2026年上半年末，公司財務槓桿率維持8%的低檔水準；在新一代清償能力（TIS）制度下，納入過渡性措施後的資本適足率達128%，高於法定最低要求，顯示資本結構維持穩健。

除了惠譽國際信評公司調升新光人壽的評等，日前中華信評也將新光人壽評等展望自「負向」調整為「穩定」。二家信評機構對於新光人壽整體營運成果具體改善的肯定，意味著新光人壽積極脫胎換骨，爭取重返榮耀。

新光人壽 惠譽 新光金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資本緩衝增強 惠譽將台灣人壽評等展望調整至正向

經濟日報社論／泛公股金融整併 壯大國際競爭力

AI軍備競賽愈燒愈兇！Meta遭標普下修展望 現金缺口恐達2.32兆

光通訊出貨動能續強 法人調升全新獲利預估值及目標價

相關新聞

永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。

銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

市場風雲變色...後續投資布局策略 渣打銀鄭子豐提方案

近期經濟數據大幅波動，美國6月非農就業數據不如預期，8月卻意外強勁反彈。數據表現反覆，促使市場迅速修正貨幣政策預期，從原先押注聯準會降息，轉向預期可能重新升息。渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。

旅展、雙11接力開跑 AFTEE先享後付搶熱門旅行團卡位商機

年底消費旺季開跑，ITF台北國際旅展將於11月6日至9日登場，對此日本金融科技領導品牌AFTEE先享後付本月宣布與台灣大型旅行社「喜鴻假期」攜手合作，持續擴大原有的旅遊商戶生態系、進一步延伸至指標性線下綜合旅行社。

群益證推「股息再投入」搶攻存股族痛點

台股現金股利發放規模再創歷史新高！受惠於企業獲利亮眼，2026 年全體上市櫃公司現金股利發放總額有望上看 3.2 兆元；根據集保結算所與證交所最新統計，台股 ETF 受益人數單周大增 69.66 萬人，總受益人數已突破 1,925 萬人大關、整體規模衝上 8.2 兆元。隨著高股息 ETF 與配息型商品成為許多國人長期資產配置的標配，存股族在頻繁領取股息後，往往將現金停泊於帳戶甚至消費掉，錯失了複利滾存的黃金期。為協助存股族更有效運用股息、累積長期資產，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。