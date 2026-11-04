台新銀行響應政府 9月逾七成抵押權塗銷案件線上完成

台新銀行積極響應政府推動抵押權線上申辦及地籍異動即時通服務，於4日受邀出席台北市政府舉辦之「銀行抵押權線上申辦及地籍異動即時通合作推廣」記者會，並獲頒感謝狀，肯定台新銀行在相關服務推廣及跨機關合作上的投入。台新銀行致力深化貸款業務數位化，客戶清償房貸後透過銀行線上即可辦理抵押權塗銷，免去往返地政事務所的不便，以今年9月為例，台新銀行抵押權塗銷案件已有逾七成透過線上方式完成，數位服務推動成效顯著。

台新銀行以客戶需求為核心，持續優化貸款服務流程，目前房屋貸款、汽車貸款及信用貸款皆提供官網線上申請管道。除申貸流程數位化外，也將服務延伸至貸款清償後的抵押權塗銷作業，凡客戶清償房貸且符合線上申辦條件，即可授權台新銀行透過「抵押權線上申辦系統」辦理塗銷登記，無須再臨櫃領取清償證明及前往地政事務所辦理，讓貸款服務更加便利。

透過抵押權線上塗銷服務，可減少委託地政士所衍生的費用及時間成本。台新銀行持續優化內部作業機制，客戶在完成房貸清償後，能享有更省時、便利的服務體驗。此外，台新銀行亦配合推廣地籍異動即時通服務，鼓勵客戶申請不動產異動通知，當名下不動產發生相關登記異動時，可即時接獲通知，及早掌握不動產權益變動，強化財產保障與防詐意識。

展望未來，台新銀行將持續掌握金融科技發展趨勢與客戶需求，深化貸款服務數位化，透過科技應用及流程優化，提供客戶更便捷、安全且有效率的金融服務。