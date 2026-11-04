快訊

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

聽新聞
0:00 / 0:00

台新銀行響應政府 9月逾七成抵押權塗銷案件線上完成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行攜手地政推動AI創新便民服務，獲台北市政府頒發感謝狀。台新銀行／提供
台新銀行攜手地政推動AI創新便民服務，獲台北市政府頒發感謝狀。台新銀行／提供

台新銀行積極響應政府推動抵押權線上申辦及地籍異動即時通服務，於4日受邀出席台北市政府舉辦之「銀行抵押權線上申辦及地籍異動即時通合作推廣」記者會，並獲頒感謝狀，肯定台新銀行在相關服務推廣及跨機關合作上的投入。台新銀行致力深化貸款業務數位化，客戶清償房貸後透過銀行線上即可辦理抵押權塗銷，免去往返地政事務所的不便，以今年9月為例，台新銀行抵押權塗銷案件已有逾七成透過線上方式完成，數位服務推動成效顯著。

台新銀行以客戶需求為核心，持續優化貸款服務流程，目前房屋貸款、汽車貸款及信用貸款皆提供官網線上申請管道。除申貸流程數位化外，也將服務延伸至貸款清償後的抵押權塗銷作業，凡客戶清償房貸且符合線上申辦條件，即可授權台新銀行透過「抵押權線上申辦系統」辦理塗銷登記，無須再臨櫃領取清償證明及前往地政事務所辦理，讓貸款服務更加便利。

透過抵押權線上塗銷服務，可減少委託地政士所衍生的費用及時間成本。台新銀行持續優化內部作業機制，客戶在完成房貸清償後，能享有更省時、便利的服務體驗。此外，台新銀行亦配合推廣地籍異動即時通服務，鼓勵客戶申請不動產異動通知，當名下不動產發生相關登記異動時，可即時接獲通知，及早掌握不動產權益變動，強化財產保障與防詐意識。

展望未來，台新銀行將持續掌握金融科技發展趨勢與客戶需求，深化貸款服務數位化，透過科技應用及流程優化，提供客戶更便捷、安全且有效率的金融服務。

台新銀行 銀行 記者會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房貸繳清免跑地政 北富銀攜北市府推 AI 創新服務 抵押權塗銷一次完成

「萬安新政+1」全國首創抵押權塗銷「免跑地政」每年2.5萬人受惠

金管會防堵「四貸同堂」新制上路！銀行、券商互查借貸資料 股民喊雨天收傘

銀行資金緊、首購也難貸 永慶調查曝房貸利率突破3%：還有業者暫停受理

相關新聞

永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。

銀行看衰？十大房貸熱區 橋頭成數最高、台中這區最低

根據聯徵中心新增房貸資料，今年第2季全台十大申貸熱區，由桃園區摘下冠軍，第2季新增房貸件數達1297件；其次為台中北屯區及新北三重區，第2季房貸件數均突破千件以上。

買氣沒起色！專家：房市最大敵人是「它」不是央行

央行鬆綁選擇信用管制，10月全台成屋市場交易依舊低迷不振，六都買賣移轉棟數僅新北市月增，其餘5都全都衰退。

市場風雲變色...後續投資布局策略 渣打銀鄭子豐提方案

近期經濟數據大幅波動，美國6月非農就業數據不如預期，8月卻意外強勁反彈。數據表現反覆，促使市場迅速修正貨幣政策預期，從原先押注聯準會降息，轉向預期可能重新升息。渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。

旅展、雙11接力開跑 AFTEE先享後付搶熱門旅行團卡位商機

年底消費旺季開跑，ITF台北國際旅展將於11月6日至9日登場，對此日本金融科技領導品牌AFTEE先享後付本月宣布與台灣大型旅行社「喜鴻假期」攜手合作，持續擴大原有的旅遊商戶生態系、進一步延伸至指標性線下綜合旅行社。

群益證推「股息再投入」搶攻存股族痛點

台股現金股利發放規模再創歷史新高！受惠於企業獲利亮眼，2026 年全體上市櫃公司現金股利發放總額有望上看 3.2 兆元；根據集保結算所與證交所最新統計，台股 ETF 受益人數單周大增 69.66 萬人，總受益人數已突破 1,925 萬人大關、整體規模衝上 8.2 兆元。隨著高股息 ETF 與配息型商品成為許多國人長期資產配置的標配，存股族在頻繁領取股息後，往往將現金停泊於帳戶甚至消費掉，錯失了複利滾存的黃金期。為協助存股族更有效運用股息、累積長期資產，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。