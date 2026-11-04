AI浪潮催生新富階級 法國巴黎銀行看好台灣財富管理市場

法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝（Vincent Lecomte）表示，AI與半導體產業蓬勃發展，正為台灣帶來新一波財富創造，台灣已成為法國巴黎銀行財富管理在亞洲成長最快速的市場之一，今年成長動能更進一步加速。

龍維勝近日來台，他指出，全球各大市場正面臨不同的財富管理轉型趨勢。亞洲持續展現強勁財富創造動能，同時迎來大規模世代財富移轉；年輕世代已逐步參與家族投資、企業經營及重大決策。另一方面，歐洲與亞洲之間的財富連結也日益深化，歐洲家族增加在亞洲的布局，亞洲家族亦持續增加在歐洲的投資與資產配置，反映高資產家族的需求日益全球化。

受惠於AI浪潮，台灣不僅科技企業創辦人及股東受惠，科技業中高階專業人才的薪酬提升，也讓財富累積較過往更加普及，帶動高資產族群持續擴大。法國巴黎銀行財富管理自2005年在台開展業務，對台灣市場的投入是長期布局。

全球高資產客戶需求日益複雜，財富管理的重心也正在轉變。高資產客戶關注的不再只是「該買什麼」，而是如何建構整體投資組合，並進一步整合投資諮詢、資產配置、融資、私人市場及財富傳承等需求。財富管理業務的成長，也逐漸從擴大客戶基礎並擴大團隊的「廣度」，轉向深化客戶關係與服務的「深度」。

龍維勝指出，全球各大市場正面臨不同的財富管理轉型趨勢。亞洲持續展現強勁財富創造動能，同時迎來大規模世代財富移轉；年輕世代已逐步參與家族投資、企業經營及重大決策。另一方面，歐洲與亞洲之間的財富連結也日益深化，歐洲家族增加在亞洲的布局，亞洲家族亦持續增加在歐洲的投資與資產配置，反映高資產家族的需求日益全球化。