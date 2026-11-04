出口商拋匯、外資匯出交鋒 新台幣收貶6.1分

亞股今天盤中一度狂瀉，午後跌幅急遽收斂。儘管台股尾盤急拉，外資今天仍大砍台股1498.99億元，匯出賣壓持續籠罩匯市，新台幣盤中貶至32.9元，不過出口商大舉進場拋匯，終場收在32.821元，貶6.1分，匯價連3黑。

台股今天盤中一度重挫逾1400點，跌破42000點大關，隨後急拉千點，終場下跌358.63點，收在42948.91點，多空激戰下，成交金額放大至新台幣1.1兆元。不過外資還是大砍台股1498.99億元，為歷史第5大賣超金額，呈現連5賣，累計提款逾5100億元。

新台幣兌美元今天以32.79元開盤後，隨台股重挫，匯價一路走弱，盤中最低觸及32.9元，大貶1.4角，出口商隨即蜂擁而出拋匯，加上午後外資美元買盤收斂，新台幣貶幅逐步縮小，終場收在32.821元，貶值6.1分，收盤價仍創下逾1年半最低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為33.815億美元，和昨天的52.755億美元規模相比，大幅縮水。

外匯交易員直言，儘管外資大砍台股不留情面，匯出力道已有收斂，「還是一直匯出，但沒有昨天那麼猛烈」。

外匯交易員指出，央行放寬出口商單日拋匯額度後，今天匯價貶至32.9元的關鍵價位，吸引出口商拋匯大軍壓境，加上亞股午後上演大逆轉，外資美元買盤隨之收斂，新台幣匯價得以收復部分失土，未再下探32.9元。

展望後市，外匯交易員提醒，美國期中選舉由民主黨取得壓倒性勝利，由於民主黨傾向加強人工智慧（AI）相關監管，一度引發投資人擔憂AI產業發展受阻，後續美股如何反應，是否牽動台股及外資動向，將是首要觀察重點。

外匯交易員強調，資金面已成為主宰新台幣的關鍵力量，若台股能夠止跌回穩、外資匯出潮暫緩，新台幣貶值壓力才有望減輕。