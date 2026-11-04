永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。

另外，針對外界關注此次受影響客戶均為相同身分證字號P開頭者，即雲林人，永豐銀表示，經查是駭客運用特定手法隨機試誤取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後進行交易。依目前事證顯示，並無個資外洩軌跡，永豐銀行已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

以下為聲明稿全文：

外界關注本次受影響客戶均為相同身分證字號P開頭者，經查，係駭客運用特定手法隨機試誤取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後進行交易。依目前事證顯示，並無個資外洩軌跡，永豐銀行已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

永豐銀行表示，已強化異常交易監控，一旦發現短時間大量查詢或異常交易行為，即時預警、攔阻，持續進行全面系統安全檢查，建立更完整的多層次防護機制。

保障客戶的資金與個人資料安全，是銀行最基本、也是最重要的責任。對於此次事件造成客戶的不安與困擾，本行再次表達歉意。返還款項並非事件的結束，永豐銀行強調，會持續完成調查、究責與改善，並以具體行動繼續贏得客戶的信任。