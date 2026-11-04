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永豐銀證實遭駭導致異常 董座18:00召開記者會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。圖／永豐金控提供
永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。圖／永豐金控提供

永豐銀針對3日客戶帳戶出現異常轉帳事件，證實為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出。永豐銀董事長曹為實並將於今日晚間6點出面說明。

另外，針對外界關注此次受影響客戶均為相同身分證字號P開頭者，即雲林人，永豐銀表示，經查是駭客運用特定手法隨機試誤取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後進行交易。依目前事證顯示，並無個資外洩軌跡，永豐銀行已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

以下為聲明稿全文：

針對3日客戶異常轉帳事件，內部經查為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定（該交易系統目前台灣尚無其他金融業導入），造成客戶帳戶款項遭不明轉出。目前針對本案手法已予以阻斷及加強驗證，落實資安零信任機制與強化金融安全，並依規定向主管機關通報，透過F-ISAC分享資安威脅情資予金融同業，共同守護金融穩定及交易安全。永豐銀行強調，收到訊息後立即通報主管機關及警政單位，並啟動第三方資安團隊進駐，在最快時間找出問題點，隔離潛在威脅，並確認及確保網銀與其他系統的安全防護與運作一切正常，請客戶放心。相關款項已於昨日全數返還，永豐銀行強調，針對客戶權益絕對予以保障及擔負全部責任。

外界關注本次受影響客戶均為相同身分證字號P開頭者，經查，係駭客運用特定手法隨機試誤取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後進行交易。依目前事證顯示，並無個資外洩軌跡，永豐銀行已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

永豐銀行表示，已強化異常交易監控，一旦發現短時間大量查詢或異常交易行為，即時預警、攔阻，持續進行全面系統安全檢查，建立更完整的多層次防護機制。

保障客戶的資金與個人資料安全，是銀行最基本、也是最重要的責任。對於此次事件造成客戶的不安與困擾，本行再次表達歉意。返還款項並非事件的結束，永豐銀行強調，會持續完成調查、究責與改善，並以具體行動繼續贏得客戶的信任。

永豐銀 記者會 駭客 資安

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