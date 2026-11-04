禾榮科擴大與西門子醫療合作 拓展高階醫療設備與授權服

掌握精準醫療與高階醫學影像設備市場發展契機，禾榮科（7799）4日宣布，與西門子醫療擴大策略合作範疇。繼雙方於今年初展開先進醫療影像與精準治療技術合作後，本次合作將進一步延伸至設備供應、原廠授權維護保養及技術服務領域。

禾榮科表示，透過雙方優勢互補與資源整合，建立涵蓋設備導入、維運服務及臨床應用的完整解決方案。

根據合作內容，禾榮科與西門子醫療雙方將共同推動先進醫學影像設備專案，並逐步建構設備全生命周期管理服務體系。

禾榮科將在醫療領域提供更多元的服務，涵蓋整合設備導入規劃、專案管理及售後服務能力，協助客戶提升設備投資效益與營運效率；西門子醫療則提供原廠設備、安裝建置、技術支援、專業訓練及認證體系，共同強化市場服務量能。

禾榮科表示，本次合作將進一步建立在地化醫療設備技術服務能力。透過西門子醫療原廠授權與技術支援，禾榮科將逐步建立設備維護與保養服務體系，提供客戶更即時且完整的售後服務，並發揮雙方資源整合綜效，共同提升設備服務品質與市場覆蓋能力。

此次合作同時象徵雙方關係由技術合作進一步邁向商業化與市場發展。對禾榮科而言，不僅擴大高階醫療設備領域的服務版圖，更進一步強化多元化解決方案的營運能力。透過結合先進醫學影像設備、原廠授權技術服務及精準放射治療BNCT相關產品，禾榮科將能提供醫療機構更完整的臨床與營運支援方案，進一步強化其核心產品的市場競爭優勢。