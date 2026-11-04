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市場風雲變色...後續投資布局策略 渣打銀鄭子豐提方案

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
市場變化大，渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。圖／渣打銀行提供
市場變化大，渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。圖／渣打銀行提供

近期經濟數據大幅波動，美國6月非農就業數據不如預期，8月卻意外強勁反彈。數據表現反覆，促使市場迅速修正貨幣政策預期，從原先押注聯準會降息，轉向預期可能重新升息。渣打銀行財富方案北亞區首席投資總監鄭子豐（Raymond Cheng）表示，分散配置的重要性更為明顯，成為當前投資的重要課題。

隨著市場波動升高，距離年底僅剩兩個月，鄭子豐表示，投資人宜審慎降低高貝他值（high beta）、高財務槓桿股票的曝險，以減輕市場波動對投資組合的影響。不過，他也認為，短期保持審慎，並不改變對AI產業資本支出長期前景的正面看法。如何兼顧成長機會與波動風險，成為股票配置重要課題。

鄭子豐說，歷史經驗顯示，股息型股票的波動程度通常低於MSCI全球所有國家指數，在市場震盪期間可提供相對穩定的表現。

債市方面，鄭子豐認為，在通膨壓力與市場波動並存的環境下，建議可參考美國抗通膨公債，以因應通膨風險；同時，債券存續期間以3至7年為首選，藉此鎖定目前相對較高的殖利率。

鄭子豐指出，展望未來，全球市場面臨的挑戰已不僅限於通膨居高不下與中東緊張局勢。財政及政治不確定性向外蔓延的風險，也正逐漸升高。面對這樣的市場局勢，防禦性資產配置將是投資組合抵禦風險的重要支柱。尤其要維持多元分散的投資組合，並適度偏重黃金、優質高股息股票及短中天期債券，有助於投資人在市場波動期間守護長期投資報酬。

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