遠雄人壽合作林保署自然碳匯與生物多樣性平台

從守護一隻貓頭鷹，到維護自然生物多樣性，遠雄人壽堅持「守護每一個家」，長期推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，六年間攜手屏科大鳥類生態研究團隊及屏東、台南、台中在地農友，透過棲地營造、友善耕作與長期監測推動保育貓頭鷹行動，累計已有逾百隻幼鴞順利離巢。今年也響應農業部林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，揭露保育的源起、挑戰及成果，期待邀請有志一同的夥伴齊力推動，守護生態猛禽。

林業及自然保育署透過公私協力機制推動森林經營、棲地維護及生物多樣性保育，促進企業與地方社區建立長期合作關係，遠雄人壽以「守護億隻鴞－友善農業與猛禽棲地共存行動計畫」參與平台運作，將多年累積的復育經驗與國家保育政策接軌，持續深化棲地管理、科學監測與環境教育，讓企業資源更有效回應在地保育需求。遠雄人壽總經理趙學欣表示，健康的自然環境是人類生活與經濟發展的重要根基，而保險業所重視的風險管理，不僅是在事件發生後提供保障，更應將守護的行動向前延伸至問題形成之前。

遠雄人壽多年來守護貓頭鷹復育，從屏東高樹鄉起步，逐步拓展至台南東山社區、屏東車城鄉及台中霧峰鄉桐林社區等地，研究團隊於農田及林地設置猛禽棲架、貓頭鷹巢箱及紅外線自動相機進行生態監測，並重點推廣不使用老鼠藥的友善農法，降低猛禽受食物鏈二次毒害風險，鋪展可棲息、覓食與繁殖的復育棲地。期間透過持續巡查、影像紀錄及繁殖監測，人工巢箱已有47巢成功育雛，109隻幼鳥順利離巢，為後續保育提供重要科學依據。

除了棲地保育，遠雄人壽也積極推動生態教育，將環境永續觀念帶入偏鄉校園與社區，藉由巢箱彩繪、生態解說、繪本故事等多元活動，協助學童認識猛禽與農田生態的密切關係；同時出版《守護億隻鴞－與環境共好》實體及線上影音繪本，包羅國語、台語、英語版本，嘉惠多元族群，也培訓30位種子教師，以閱讀與互動體驗，讓生物多樣性保育理念在不同世代間持續傳承，同時展現企業實踐永續發展與公平待客的承諾。

為擴大生態保育的影響力，遠雄人壽更結合永續旗艦專案，鼓勵員工參與、推動公益採購及友善農產推廣，支持農友持續投入永續耕作，並將保育成果連結社會關懷，從田間的巢箱、校園裡的生態故事，到日常生活中的消費選擇，讓更多民眾以不同方式參與保育行動，攜手為環境永續與生物多樣性發展貢獻力量。