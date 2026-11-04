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響應亞資中心與2026台灣周 集保結算所11月6日舉辦論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
響應亞資中心與2026台灣周，集保結算所11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」論壇。臺灣集中保管結算所／提供
響應亞資中心與2026台灣周，集保結算所11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」論壇。臺灣集中保管結算所／提供

為響應金管會亞洲資產管理中心政策，並配合「2026台灣周」系列活動，台灣集中保管結算所11月6日（周五）上午假台北漢來大飯店，舉辦「亞洲永續金融新篇章」論壇。這次論壇邀集國內外金融、ESG評級與產業領域專家，聚焦永續金融發展趨勢、企業因應策略及永續投融資新契機，為台灣資本市場注入關鍵影響力。

集保結算所董事長林丙輝表示，在全球永續金融加速發展的浪潮下，台灣正迎來接軌國際、深化永續資本市場的關鍵時刻。集保結算所作為我國資本市場重要的金融基礎設施服務提供者，藉由這次國際專題演講及專家座談，協助我國發行公司與金融機構，即時掌握全球評級發展脈動，精準對接國際標準，進一步拓展永續投融資範疇，共同推動亞洲永續金融邁向全新里程碑。

為持續深化永續服務並持續與國際交流，集保結算所建置公司投資人關係整合平台（ESG IR平台），創全球先例彙總國內外各大ESG評級機構資訊，這次論壇所發布的「ESG評級與數據產品提供者行為準則」，將提供ESG評級機構面對新規範的清晰指引，讓上市櫃公司更了解ESG評級機構資料蒐集及運用方式，進而提升永續資訊揭露的完整性與透明度，強化企業永續表現與國際評級接軌的能力。

此外，集保結算所亦積極配合國家政策，與票券金融商業同業公會共同建立全球首創的「永續發展票券制度」已實施周年。此制度不僅成功將短期資金引進綠色金融，促進資金運用多元化，更透過貨幣市場與資本市場的結合進一步完備了永續金融的版圖。

該論壇詳情可瀏覽https://sustainable-finance26.roaminevents.com/，或搜尋公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）。

集保結算所 永續 漢來大飯店

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